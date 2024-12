Így készül a tökéletes sárgaborsó krémleves - videó

A sárgaborsót a világ egyik legegészségesebb táplálékának tartják, ugyanis képes szabályozni a vérnyomást és a koleszterinszintet, magas a rosttartalma, emellett remek B1- és B2-vitaminforrás, bővelkedik pantoténsavban, biotinban, folsavban és E-vitaminban.

A többi hüvelyeshez hasonlóan gazdag káliumban, kalciumban, de található benne magnézium, vas, cink, foszfor és mangán is. Várandósoknak is ajánlott a sárgaborsó fogyasztása, ugyanis segít az anyukának és nagyban hozzájárulhat a magzat megfelelő fejlődéséhez is.

A sárgaborsó tehát igazán szuperélelmiszer, ám most jön a meglepetés. A sárgaborsó nem egy különálló növény vagy termés, hanem a sokak által kedvelt zöldborsó hántolt, szárított és felezett magjából készülő alapanyag. Épp ezért előfordul, hogy szárazborsónak vagy feles borsónak is hívják, ám ez épp elég ahhoz, hogy aki a zöldborsót szereti, a sárgát már ne kedvelje, hiába ugyanaz. A sárgaborsó tehát nemcsak egészséges, de finom is lehet, igen, még főzelékként is, de ha azzal a menzás emlékek miatt nem kísérleteznénk, akkor próbáljuk ki levesként. A sárgaborsó-krémleves ugyanis felmelegít a hűvös estéken.

Nemcsak főzelék, hanem ínycsiklandó krémleves is készülhet a népszerű zöldségből.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Sárgaborsó krémleves

Hozzávalók:

olívaolaj

1 közepes fej vöröshagyma

1 szál zellerszár

1 db répa

só

1 ek. paradicsompüré

1 ek. mustár

3-4 gerezd fokhagyma

2 tk. kakukkfű

1 tk. rozmaring

1 tk. pirospaprika

bors

40 dkg sárgaborsó

1,5 l alaplé

1 dl tejszín

A tálaláshoz:

10 dkg pirított bacon

Elkészítés: