Ez a tökéletes vietnámi tavaszi tekercs titka - videó

A tavaszi tekercs akkor lesz tökéletes, ha ügyelünk két nagyon fontos dologra. Az egyik a fűszerezés, a másik pedig a megfelelő rizslap kiválasztása. Tudni kell, hogy kétféle rizslapot is kínálnak a boltokban. Az egyiket használjuk a nyári tekercs elkészítéséhez, amit nem kell sütni, csak felvágni az alapanyagokat, majd betölteni a megnedvesített rizslapot és már ehetjük is a tekercset. A tavaszi tekercset azonban bő olajban sütjük, és erre nem alkalmasak a nyári tekercshez kínált lapok. Speciális, úgynevezett sütésre való rizslap kell hozzá, erre ügyeljünk a vásárláskor.

A tavaszi tekercs ebédre vagy vacsorára is tökéletes

Fotó: MINDMEGETTE

A tavaszi tekercs töltelékéhez első látásra sok minden kell, de így lesz csak igazán finom a végeredmény. A fő alkotóelem a darált hús, amiből használhatunk egyfélét is, de rendkívül ízletes lesz a tekercs, ha összekeverünk egy adag 20%-os és egy adag 30%-os zsírtartalmú darált sertéshúst.

Nem szabad kihagyni belőle az ázsiai konyha kedvelt fűszerét, a koriandert sem, de persze túlzásba sem érdemes vinni, mert képes túlságosan is dominálni az étel ízét. A tölteléket gazdagítja még üvegtészta és fafülgomba is, így tényleg egy laktató, ízletes ebédet készíthetünk, amit kínálhatunk rizzsel, de akár magában is falatozhatjuk.

Tavaszi tekercs

Hozzávalók:

1 db sárgarépa

1 db karalábé

1 db újhagyma

1 db vöröshagyma

7-8 db fafülgomba

1-2 levél hosszúlevelű koriander

1/4 csokor koriander

15 dkg 20%-os darált hús

15 dkg 30%-os darált hús

1 adag üvegtészta

2 db tojás

3 ek. halszósz

1/2 tk. só

1/2 tk. cukor

1 csipet csontlé fűszer

bors

sütésre való rizslap

olaj

Elkészítés:

A szárított fafülgombát pár órára hideg vízbe tesszük, de akár egy éjszakát is állhat a folyadékban. Az üvegtésztát is beáztatjuk egy órára. A zöldségeket megpucoljuk. A sárgarépát és a karalábét lereszeljük, picit megsózzuk és pár percig állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a felesleges nedvességet. Az újhagymát és a vöröshagymát apróra vágjuk. A megpuhult és megnőtt fafülgombát felaprítjuk. A sima és a hosszúlevelű koriandert is felvágjuk apró darabokra. A tavaszi tekercshez használhatunk egyféle darált húst is, de a legfinomabb akkor lesz, ha keveréket készítünk, aminek az egyik felét 20%-os, a másik felét 30%-os zsírtartalmú darált sertéshús adja. A beáztatott és lecsepegtetett üvegtésztát feldaraboljuk. Az előkészített alapanyagokat egy nagy keverőtálba tesszük és hozzáadunk egy egész tojást, valamint egy tojássárgáját. Fűszerezzük sóval, cukorral, csontléfűszerrel, borssal és halszósszal, végül alaposan összedolgozzuk a masszát. A tavaszi tekercshez sütésre való rizslap szükséges. Pár darab rizslapból kivágunk cikkeket, ezzel fogjuk megerősíteni a tekercset. A rizslapokat gyorsan megmártjuk vízben, majd kiterítjük egy deszkára. Megmártjuk a vízben a rizslapból kivágott cikket is, és ráfektetjük az egészben hagyott rizslapra. Az így megerősített részre kanalazunk egy keveset a töltelékből, majd elkezdjük feltekerni úgy, hogy a két oldalát behajtjuk. Hagyjuk egy picit a levegőn száradni, amíg az olaj felmelegszik, majd folyamatos forgatás mellett bő, forró olajban ropogósra sütjük a tekercseket. Pikáns szósszal együtt fogyasztjuk.

Ha további gyors receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!