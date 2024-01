Az ecet szinte minden háztartásban megtalálható, hiszen az egyik legsokoldalúbb sav, amit a konyhában felhasználhatunk. Számos pozitív tulajdonsága van, ami miatt nagyon kedveljük, ugyanis éppúgy lehet ételízesítő, mint ahogy hasznos tisztító- és mosószer, sőt gyomirtásra is alkalmas. Jó hírt közlünk cikkünkben, hiszen az ecetet házilag, saját magunk is előállíthatjuk.

Megyeri Sára, a Dzsindzsa termékek alapítója már számtalan videóban bemutatta, hogy a természetben micsoda kincsekre lelhetünk: legyen szó a gombákról, a különféle gyógy- és fűszernövényekről, az erdőben és a mezőkön rengeteg olyan növényt találhatunk, melyek nemcsak ehetőek, de fogyasztásuk jót is tesz a szervezetünknek.

Ilyen gyógynövény a csipkebogyó is, amiből tea és lekvár is készíthető, azt azonban talán csak kevesen tudják, hogy remek ecetalapanyag is lehet ez a piros bogyó. Mindössze pár hozzávaló és kellék kell ahhoz, hogy ebből a vitaminbombából elkészítsük a saját, házi ecetünket.

Mutatjuk, hogy a szakember ezt miként javasolja:



