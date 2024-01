Az omlett az egyik legnépszerűbb tojásétel, amit krémes, lágy állaga miatt szinte mindenki kedvel, ám ha rosszul készítik el, kemény és száraz lehet a végeredmény. Ám egy egyszerű módszer segítségével tökéletes lesz a végeredmény. Ennek titka, hogy

nem főzőlapon, hanem airfryerben kell elkészíteni.

Ahogyan a DailyMail is megírta, a forrólevegős sütő használata az utóbbi időben egyre népszerűbb, hiszen nemcsak időt, de áramot is spórolhatunk vele. Emellett sok felesleges kalóriától is megkímélhetjük magunkat ezáltal, hiszen mellőzhetjük az olajat, ami fontos szempont az egészségtudatos emberek számára. Ráadásul sok olyan étel is finoman elkészíthető benne, ami egyébként nem kifejezetten népszerű, például a kelbimbó.

Az omlettkészítés új módszerét egy internetes hobbiszakács, Melanie Mendelson tette közzé, lenyűgözve vele követőit. A Melanie Cooks néven posztoló fiatal nő az

ételblogjában gyakran tesz közzé mindenki számára egyszerű, könnyen követhető recepteket. Az egyik ilyen a forrólevegős sütőben készült sajtos omlett, a sajt azonban ízlés szerint bármilyen egyéb hozzávalóval helyettesíthető, illetve kiegészíthető.

Hozzávalók egy személyre:

Két tojás

Két evőkanál tej

Só, bors

Negyed csésze reszelt sajt

Elkészítés:

Először permetezzük be a serpenyőt főzőspray-vel, hogy ne tapadjon és égjen le a tojás. Alternatív megoldásként néhány csepp olaj is használható.

Helyezzük a serpenyőt a forró levegős sütőbe, és készítsük elő a hozzávalókat. Törjük fel a tojásokat egy keverőtálba, majd adjuk hozzá a tejet. Keverés közben adjuk hozzá a sajtot, majd keverjük el jól.

Végül öntsük a masszát a serpenyőbe, és oszlassuk el egyenletesen. 190 fokon 6 percig süssük.

Ezután vegyük ki a serpenyőt a sütőből, és néhány percig hagyjuk kihűlni az ételt, majd fűszerezzük, és tálaljuk körettel, vagy magában.

További egyszerű és finom omlettrecepteket ebben a cikkünkben találhat.

Forrás: Mirror