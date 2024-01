Meglepő termékekkel jelentkezett több gyorsétteremlánc és élelmiszermárka 2023-ban, köztük Magyarországon is ismert brandek: alkoholos italokat kezdtek árulni saját nevük alatt, ismert ételeik jellegzetes ízvilágával. A KFC rumja vagy az Oreo korábbról már ismert vörösbora elsőre sokakat meghökkenthet, de a cégek azt mondják, üzletileg megéri belevágni ilyenekbe – ez az ok viszont talán már nem olyan meglepő senki számára.

Az alkoholüzletágba való belépés nem teljesen új gondolat az élelmiszer- és italgyártó cégek részéről, ahogy nagy gyorsétteremláncoknál is van már erre példa a múltból. Mégis, az utóbbi években mintha megszaporodtak volna ezek a törekvések. Az itt közöltek persze elsősorban az amerikai piacon tapasztalhatók, azaz a termékek elsősorban oda készülnek, de mivel számos, Magyarországon is ismert márka is feltűnik azok mögött, érdemes említeni néhány példát ételek ihlette furcsa italokra.Ezekben az a közös, hogy minden italféleség készítői szándékai szerint valamelyik, a márkához köthető étel jellegzetes ízvilágát idézi fel.

Az Egyesült Államokon kívül néhány más országban is jelen lévő szendvicsező Arby's 2021-ben sült krumpli ízű vodkákat dobott piacra. A cég szerint az italnak köszönhetően 2022-ben 24 százalékkal nőtt meg a fogyasztói hűségprogramba becsatlakozók száma.

A főként a kekszéről ismert Oreo 2022-ben saját borral jelentkezett, melyet nem meglepő módon, elsősorban a saját Thin márkájú Oreo kekszeihez ajánlott fogyasztásra, mivel a bor annak ízvilágát idézi. A lista pedig folytatódik.

A Hardee's hamburgeres lánc egy sörgyártó vállalattal közösen a reggelire ajánlott sütijeinek ízeit idéző, epres sört dobott piacra, aminél csak a Velveetea sajtos martinije és a Hellman's majonézes ízű tojáslikőrje tűnik bátrabb próbálkozásnak.

Úgy tűnik azonban, hogy ezek az általában korlátozott ideig, korlátozott eléréssel kapható termékek általában véve sikeresek, és megtalálták a maguk fogyasztói közönségét. Ez lehet az oka annak, hogy a cégek 2023-ban is folytatták ezek gyártását. Mutatunk még néhány újdonságot ezekből a különleges, ételt idéző italokból!

