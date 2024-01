Aki egy finom, könnyen elkészíthető desszertre vágyik az minden bizonnyal a néró teasüteményt keresi. A cukrászdák egyik örök favoritja, a klasszikus értelemben vett teázás kötelező kiegészítője vendégvárónak is tökéletes. Aki valaha kóstolta, mindig kapható néhány szemre, így érdemes sokat csinálni, biztosan minden elkapkodják.

A néró teasütemény egy igazán puha és omlós desszert. Előnye, hogy elkészítése még egy órát is alig vesz igénybe, hihetetlenül egyszerű, szóval akár egy utolsó pillanatos vendégváróként is tekinthetünk erre az édességre, ami nem mellesleg ősidők óta a teapartik egyik elengedhetetlen kelléke.

Néró

Hozzávalók:

A tésztához:

25 dkg vaj

17 dkg porcukor

1 csom vaníliás cukor

1 db citrom reszelt héja

8 db tojássárgája

30 dkg finomliszt

A töltelékhez:

40 dkg baracklekvár

A tetejére:

5 dkg étcsoki

Elkészítés

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Két tepsit kibélelünk szilikonos sütőpapírral. A puha vajat habosra keverjük a porcukorral egy kézi robotgép segítségével. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a reszelt citromhéjat is, majd egyesével belekeverjük a tojássárgájákat. A masszához öntjük a lisztet, és ezzel is simára keverjük egy szilikonspatulával vagy fakanállal. A kész tésztát sima csöves habzsákba töltjük, és az előkészített tepsikre 2-2,5 cm átmérőjű korongokat nyomunk egymástól kicsit távolabb, mert sütés közben még nőni fognak. A tepsiket az előmelegített sütőbe tesszük, és 8-10 perc alatt készre sütjük a kis félgömböket. Rácsra téve hagyjuk kihűlni a tésztakorongokat, ezután egy-egy darabot összeragasztunk baracklekvárral. A csokit apróra vágjuk, vízgőz fölött megolvasztjuk, majd egy kicsi habzsákba kanalazzuk. Vágunk egy pici lyukat a zsák végén, és vékony csíkokat csorgatunk az összeragasztott teasütemények tetejére.

A sütemény eredetéről egyébként nem sokat tudni. Az viszont biztos, hogy a briteknek már nagyon régen kötelező velejárója az ötórai teázásoknak. Kiváló esti filmezéshez is mint egy apró csemege, de forró kakaóval is zseniálisan működik egy hideg téli reggelen.Mutatjuk a sütermény elkészítését videón is:

