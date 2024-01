Bár sokak számára egyértelmű, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, vannak akiknek mégis nehezére esik kora reggel, a legnagyobb rohanás közepette összeállítani egy egészséges, tápláló és egyben diétabarát menüt.

Így sokan egyszerűen kihagyják a reggelit, vagy valami egészségtelen alternatívát választanak helyette. Pedig érdemes lenne napi szinten ügyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra már a korai órákban is, ezáltal ugyanis megelőzhető a 2-es típusú cukorbetegség és a szívproblémák, emellett a testsúlyt is segít kordában tartani, ahogyan a Better Health táplálkozástudományi weboldalon is olvasható.

Emily English táplálkozásszakértő ezért az egészségtudatosságra való ösztönzés céljából közzétett egy áfonyás-joghurtos kenyér receptet, ami nagyszerű alternatíva lehet reggelire az eddig megszokott egészségtelen snackek helyett, hiszen mindössze 215 kalóriát, és 6 gramm fehérjét tartalmaz.

Emily a TikTok-on tette elérhetővé az egészséges finomság receptjét, melynek összetevői lényegében ugyanazok, mint egy áfonyás zabkásának, mégis ezerszer izgalmasabbnak tűnik.

A videót több, mint 35 ezren kedvelték, és többen dicsérték kommentekben, kiemelve, hogy több napig is friss marad, és útközben is praktikus reggeli.

Hozzávalók:

Két tojás

60 ml tej

200 g zsírszegény joghurt

1 citrom

2 teáskanál vaníliaőrlemény

100 g méz

150 g zab

200 g áfonya

1 teáskanál sütőpor

Fél teáskanál szódabikarbóna

1 teáskanál cukor

Csipet só

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 165 fokra, majd kenjünk ki egy tapadásmentes sütőedényt kevés olajjal. Egy tálban keverjük össze a tojást, tejet, joghurtot, vanília kivonatot és a mézet. Ezután keverjük hozzá a citrom felének a héját, és a citrom levét, majd adjunk hozzá egy csipet sót. Ezután adjuk hozzá a zabot, a lisztet, az áfonyát, a sütőport és a szódabikarbónát.

Öntsük az összetevőket a tepsibe, és szórjuk meg kevés cukorral, amely ropogós bevonatot képez a tetején.

Ezután helyezzük a sütőbe, és fedetlenül süssük 35 percig, majd fedjük le fóliával, és süssük további 20 percig. Miután elkészült, hagyjuk kihülni, majd vágjuk 8 szeletre.

Forrás: Mirror