Ha diétázunk vagy fogyókúrázunk, a most következő ételeket ne hagyjuk ki étrendünkből, ha mert nem csak szuperegészségesek, de az újévi fogadalmak betartásában, miszerint idén megszabadulunk a fölösleges kilóinktól, igen jó szolgálatot tehetnek! A bónusz: a sarki kisboltban is beszerezhetők.

TOJÁS

Értékes fehérje-, vitamin- és ásványianyag-forrás, ráadásul növeli a jóllakottságérzetet! Természetesen nem a kolbászos rántottáról beszélünk, de a zsiradék nélkül készült tojásos ételeket vagy például a keménytojást érdemes beilleszteni a fogyókúrás étrendbe.

ZABPEHELY

Egy tál zabkása sokkal többre képes, mint azt gondolnánk! A zabban található vízoldékony élelmi rostok elősegítik a megfelelő bélműködést, és hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak. Egészséges napindító fogásként próbáljuk ki a zabkását egy kevés lenmaggal, friss gyümölcsökkel és valamilyen tejtermékkel vagy növényi itallal.

SÁRGARÉPA

Érdekes adat, hogy100 g répában mindössze 26 kcal található, így a fogyókúrába illesztendő zöldségek között első helyen szerepel. A magas rosttartalma biztosítja, hogy a vércukorszint csak lassan csökkenjen, ezáltal megakadályozza az farkaséhséget. Érdemes nyersen is fogyasztani!

SAVANYÚ KÁPOSZTA

A fiatalabb generációk számára kissé talán régimódi, pedig megéri újra és újra felfedezni a savanyú káposztát. Probiotikus hatású tejsavkultúrákat tartalmaz, amelyek egészségesen tartják a bélrendszert, kipucolják a baktériumokat és erősítik az immunrendszert. Zsír- és kalóriaszegény, nyersen vagy párolva is finom, ám főzéssel károsodik a tápanyagtartalma. A konzerv vagy zacskós, tartósított savanyú káposzták gyakran cukor hozzáadásával készülnek. Érdemes ellenőrizni az összetevőket!

LEVELES ZÖLDEK

A leveles zöldek, mint például a spenót, a madársaláta, a kínai kel, a cikória saláta vagy a rukkola számos, a szervezetnek nélkülözhetetlen vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, tehát mondhatjuk, hogy szuper egészségesek. Ezekből a zöldekből sok fontos tápanyag bevitele fedezhető, beltartalmi értéküknek köszönhetően csökkentik a gyulladásokat, amik a súlygyarapodás és az elhízás kiváltó okai is lehetnek, kálium- és K-vitamin-tartalmuk védi a szív egészségét, antioxidáns hatású vitaminjaiknak pedig a daganatos betegségek megelőzésében is szerepük lehet.

EGÉSZSÉGES ZSÍROK

Bizony, a fogyókúrázók egyik ősellensége, a zsír is lehet egészséges, ha megfelelő fajtát és mennyiséget viszünk be a szervezetünkbe. Testünk nem működik nélkülük, a hasznos olajok pedig serkentik az anyagcserét, elmulasztják az éhséget, és segítenek a többi tápanyag feldolgozásában – tehát garantáltan segítik a fogyást. Ilyen az olívaolaj, a kókuszzsír, a repceolaj, tökmagolaj, a hidegen sajtolt napraforgóolaj – és még hosszan sorolhatnánk a fantasztikus növényi olajokat, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen diétás étrendből sem!

SZÁRNYAS HÚSOK

Ha az étrendünkben növeljük a sovány húsfélék, elsősorban a szárnyasok arányát, az nagy mennyiségű fehérjével látja el a szervezetünket, aminek egészségügyi szempontból is komoly jelentősége van.

A fehérje ugyanis – a szénhidrát és a zsír mellett – egyike a három tápanyagfélének, amelyre nagy mennyiségben van szükségünk. Alapvetően fontos a test egészséges működéséhez, hiszen minden sejtszinten lejátszódó folyamatban részt vesz. Mivel a fehérjék emésztése során több kalóriát égetünk el, mint a szénhidrátok vagy zsírok feldolgozásakor, ráadásul hosszabb ideig garantálják a teltségérzetet, a magasabb fehérjebevitel felgyorsíthatja a fogyást.

LENCSE

Ne csak újévkor együk ezt a zseniális hüvelyest, mert nagyon jó hatással van a szervezetünkre. Egy bögre lencse pont annyi fehérjét tartalmaz, mint három tojás, viszont egy grammnál is kevesebb zsiradékot! Rengeteg rost található benne, amitől elképesztően laktató, és természetesen az anyagcserét is serkenti. Spanyol kutatók bebizonyították, hogy a lencse nem csak a kilók leadásában segít, de a koleszterinszintünkre is jó hatással van. Ha unod a főzeléket, készíthetsz belőle salátát vagy fasírtot vagy levest is!

VÍZ

Tudjuk, hogy nem szerencsés a vonalaink szempontjából, ha a szervezetünk túl sok felesleges vizet raktároz – de pont ezt kerülhetjük el azzal, ha sokat iszunk! Elsőre meglepőnek tűnik, de akkor kezdi testünk felhalmozni a vizet, amikor úgy érzi, hogy tartalékolnia kell, ezért bőséges utánpótlással megelőzhetjük, hogy kétszer akkora legyen a pocakunk, mint általában.

Fokozhatjuk a hatást egy kis citrommal: a héjában található limonén vegyület segít a méregtelenítésben, élénkíti az anyagcserét. Tartsunk mindig egy teli üveg vizet az asztalunkon, a kezünk ügyében, emlékeztetőül, hogy inni kell, mégpedig legalább 2 litert naponta!