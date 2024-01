Napról napra nagyobb népszerűségnek örvendenek a különféle energiaitalok – elsősorban a fiatalabb generáció köreiben, pedig számtalan egészségügyi problémához vezethet, sőt, szervezetünk működését is felboríthatja.

Mindenek előtt már az elején le kell szögezni, hogy az energiaital nem gyerekeknek készül, legyen szó akár kicsi vagy nagy kiszerelésről, hiszen ugyanolyan koffeintartalommal rendelkeznek. Ezeknek az italoknak a fő élénkítő hatóanyaga a koffein, ami azonnal a központi idegrendszert stimulálja, továbbá serkenti az agyi vérkeringést, élénkíti az agyműködést, ebből kifolyólag pedig a fáradtságot is csökkenti. A probléma igazából ott kezdődik, amikor a koffein az energiaitalokban lévő egyéb anyagokkal kölcsönhatásba lép, ami hátrányosan hat a szívritmusra és a vérnyomásra egyaránt. Gondot jelent az energiaital fogyasztásánál az is, hogy lényegesen sok cukrot tartalmazhatnak, aminek következménye, hogy csak kalóriát viszünk be vele a szervezetbe, értékes tápanyagot nem. Ez bizony egyenes út az elhízáshoz és az ebből adódó egyéb kockázati tényezőkhöz.

Kreisz Andrea dietetikus a Diéta és Fitnesznek adott interjújában azt mondja, hogy abból kifolyólag, hogy a koffeines italok fogyasztása elsősorban a fáradtság elfedésére irányulnak. A koffein elfoglalja a helyet az adenozin nevű anyag elől, ami ezáltal elősegíti az adrenalin termelődését is, de elsősorban nyugtató hatású, felszaporodásával arányosan pedig egyre fáradtabbnak érezzük magunkat. Az adenozin azonban tovább termelődik, így amikor a koffein hatása elmúlik, intenzívebben tör ránk a fáradtságérzet.

A rendszeres koffeinfogyasztás kezdetben valóban felpörget, de hosszú távon már annyira hozzászokunk, hogy normál működésünkhöz is igényelni fogja szervezetünk. Így nyíltan kimondhatjuk azt is, hogy az energiaitalok nem adnak pluszenergiát, mint ahogyan azt sokan gondolják, csupán csak elhitetik velünk.

Normális esetben a gyereknek senki nem adna koffeint. Ám gondoljunk bele abba, hogy az energiaitalok koffeintartalma még egy csésze erősebb kávénak is a többszöröse. Egy egészséges felnőtt ember szervezete napi 100 mg koffeint még képes normális mederben kezelni, ám ez a mennyiség már egy jobban hígított kávéval is megvan. Ezt a mennyiséget elég csak megduplázni, és azonnal megzavarhatja a felnőtt ember szervezetét is. Ilyenkor könnyen beüthet a rossz közérzet, hányinger, hányás, nyugtalanság, álmatlanság, szapora pulzus, remegés, magas vérnyomás, mellkasi fájdalom vagy erős szívdobogásérzés.

A dietetikus kiemeli, hogy ha energiaital-fogyasztásról van szó, gyerekek esetében semmilyen körülmények között nem lehetünk elnézőek. Éppen úgy működik ez, mint ahogy alkohollal, végtelen mennyiségű szénsavas üdítővel vagy kávéval sem kínáljuk gyerekünket még tinédzserkorban sem. Ha erre odafigyelünk, a felnőttek pedig a mértékletesség elvét követve isszák, számtalan negatív egészségügyi problémát elkerülhetünk.

