Dr Michelle Francl vegyész azt állítja, hogy a tökéletes teafőzethez némi sót is tennünk kell a csészénkbe. Tudományosan alátámasztott tény ugyanis, hogy ez segít csökkenteni a tea keserűségét. Mivel a britek főleg tejjel isszák, arra buzdítja őket, hogy melegítsék fel a tejet, mielőtt összeöntik a teájukkal, ezzel csökkenthetik az alvadás veszélyét. Írja a vegyész a Steeped: The Chemistry of Tea (a tea kémiája) című könyvében.

"Élveztem annak kihívását, hogy valamit úgy magyarázhassak el, hogy azt nem szakmabeliek is megérthessék, és értékelni tudják a kémiai folyamatok szépségét, a tanultakat pedig felhasználhassák egy csésze tea elkészítéséhez" - nyilatkozta a vegyész.

Az asszony elmondása szerint több száz év bölcsességét vette górcső alá, hogy tudományosan bizonyított módszereket találjon a legjobb tea elkészítéséhez. A csipetnyi só csökkenti a tea keserűségérzetét, mert a "kulcselem", azaz a nátriumion "kölcsönhatásba lép azzal a kémiai mechanizmussal, amely a keserű íz érzékelését hozza létre".

További tippjei közé tartozik a csésze felmelegítése, és hogy szigorúan tilos kétszer ugyanazt a teafilter használni, valamint, hogy a teát nem szabad mikrohullámú sütőbe tenni.

A számok azt mutatják, hogy Nagy-Britanniában naponta körülbelül 100 millió csésze teát fogyasztanak el.

Forrás: Daily Star