Palvin és férje, Dylan Sprouse Magyarországon házasodtak össze tavaly év végén, utána pedig New Yorkból Los Angelesbe költöztek, a férfi itt vett egy házat még 2021-ben. Vélhetően most is ennek a háznak a kertjéből posztolt büszkén arról, hogy gombát termeszt.

Egész pontosan rózsaszín laskagombát. Ennek az íze egyes források szerint sütve a szalonnára vagy a sonkára hasonlít, nyersen kissé rágós, savanykás. Remekül lehet párolni, pirítani vagy sütni, kerülhet tésztás-szószos ételekbe, sőt akár pizzára is. A rózsaszín laskagomba jól illik a korianderhez, mentához, bazsalikomhoz, de a fokhagymával, gyömbérrel és a szójaszósszal is párosítható.

Legfőbb előfordulási területe Közép-Mexikóban van, a szezonja pedig májustól novemberig tart, írja a MIndmegette, ahol Sprouse posztját is megnézhetik.