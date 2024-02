A törökök nemzeti italát, az ayran sokan csak a népszerű török sorozatokból ismerik, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan kívánják meg napról napra ezt a finom és egészséges italt. Mutatjuk, hogyan készíthetjük el otthon is.

Az ayran az egyike azon szavaknak, melyeket jól ismerhetnek a török sorozatok rajongói, hiszen a népszerű szériák sztárjai rendszeresen fogyasztják a habzó, fehér italt, és eszik a böreket, a simitet és csipegetik az édes lokumot.

A török sorozatok hatására Európa egyre több országában megjelent a boltok polcain, pontosabban a tejhűtőkben az ayran, melyet könnyen, akár mi magunk is elkészíthetünk. Az ayran, vagyis a törökök nemzeti itala ugyanis mindössze három összetevőből készül. Hihetetlenül frissítő és egészséges, de ami a legfontosabb, jó hatással van az emésztésre!

Az ayran egy török joghurtital, ami ahogy a neve is elárulja, joghurtból készül. A zsíros joghurtot hideg vízzel (esetleg jégkockával) és sóval habosra keverik és pohárba töltve fogyasztják. Kínálják csak úgy, hűsítő vagy szomjoltó italként a nagy nyári melegben, de egyes éttermekben picike pohárba öntve aperitifként kerül az asztalra. A joghurt a benne lévő probiotikumoknak köszönhetően támogatja a bélflórát, az emésztést.



Nagyobb fizikai megterhelés (például sportolás) után sokszor érezhettük, hogy pusztán a víz nem képes csillapítani a szomjúságot, és nem véletlen, hogy a különböző versenyek során izotóniás italokat kínálnak, hogy a futók pótolni tudják a kiizzadt sót, ásványi anyagokat.

Az ayran tökéletes választás nagy melegben vagy sportolás után, ugyanis a hideg vízzel habosra kevert sós joghurt friss, hűsítő, mindemellett tápláló ital. A joghurtnak köszönhetően az ayranban található magas minőségű tejfehérje, kalcium, kálium és magnézium, valamint B6- és B12-vitamin is.

A joghurt emellett probiotikumban gazdag, ezek a baktériumok pedig jótékony hatással vannak a bélrendszerre. Ezért kínálják egyes éttermekben a fűszeres, nehéz ételek előtt emésztést segítő italként – olvasható a breezykitchen cikkében.

Az ayran elektrolitokat is tartalmaz, ezek pedig szükségesek a szervezet egészséges működése szempontjából. Ha hiány lép fel belőlük, akkor izomgörcsöt, fáradtságot tapasztalhatunk.Az ayrant otthon villámgyorsan elkészíthetjük, sőt ízlésünk szerint változtathatjuk, hogy mennyire legyen krémes, sűrű, vagy éppen híg, valamint a sósságát is mi szabályozhatjuk! A házi ayran hűtőben egy-két napig eláll, de érdemes csak egy-két pohárral készíteni belőle, amit rögtön el is fogyasztunk.

Ayran

Hozzávalók:

33 dkg joghurt

33 dkg víz

1 csip só

Elkészítés:

A vizet behűtjük. A joghurtot egy magas edénybe töltjük. Hozzáöntjük a jéghideg vizet és a nagy csipet sót, majd egy kézi botmixerrel habosra keverjük. Pohárba töltve, ízlés szerint jégkockával kínáljuk.

