A házi készítésű édességek napjainkban is töretlen népszerűségnek örvendenek! A kevert tésztás desszertekben az a jó, hogy egyszerűen, gyorsan elkészíthetők, kávéhoz, teához ideálisak, de akár egy főétkezés helyett is bevethető. Mutatjuk, hogyan készül.

A kuglóf pontos eredete nem ismert, de az bizonyos, hogy már a XVII. században is kedvelt édesség volt. Az "eredeti" kuglóftészta élesztővel készül, de ma már a sütőporos, szódabikarbónás receptek is elterjedtek. Sokféleképpen ízesíthető: mazsola, kakaópor, csoki, aszalt gyümölcsök, marcipán, alkohol – ezek mind-mind mehetnek a kevert vagy kelt tésztába. No és persze túró is kerülhet bele, ahogy a lenti receptbe is.

Túrós kuglóf

Hozzávalók:

25 dkg túró

25 dkg puha vaj

25 dkg liszt

16 dkg kristálycukor

2 tojás

1 csomag sütőpor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

porcukor a tetejére

Elkészítése:

Egy tálba öntjük a túrót, hozzáadjuk a megolvasztott vajat, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot, a két egész tojást, a csipet sót, jól összekeverjük. A lisztben elvegyítjük a sütőport, majd ezt is hozzákeverjük a túrós alaphoz. Egy közepes méretű kuglófformát alaposan kikenünk vajjal. Beleöntjük a túrós masszát. 170 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és körülbelül 50 perc alatt megsütjük. Ha kész, kis pihentetés után kiborítjuk a formából, rácson kihűtjük. Tálalás előtt meghintjük porcukorral.

