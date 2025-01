Mutatjuk, mit készítsen, ha valami gyors és egészséges ebédre vágyik

Remek kiegészítő a kimondottan az air fryerekbe tervezett papírkosár, ami megkönnyíti a sütő tisztán tartását. A neten és már a boltokban is kapható állványok segítségével egyszerre akár több étel is készíthető az air fryerben, ráadásul grillezésre is használhatók. Emellett több helyen is találkozhatunk kimondottan az air fryerbe készített muffinformákkal, különféle süteményformákkal is.