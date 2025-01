Egészen biztos, hogy eddig rosszul főzte meg a brokkolit

A brokkoli elkészítése gyerekjátéknak tűnhet, de most kiderült, hogy valószínűleg mindannyian rosszul csináltuk. A konyhában eltöltött évek után kiderült, hogy ezt a rostos zöld zöldséget állítólag nem szabad felaprítani főzés vagy párolás előtt. Sidney, a közösségi médiában videókat megosztó apuka is igazán megdöbbent, amikor rájött, hogy ha a teljes brokkolifejet egy edénybe süllyesztjük, a virágok könnyen szétválnak a főzés után - írja a Mirror.

Sidney a TikTokon megosztotta a felismerését:

Itt van valami, amit a 30-as éveimig nem tudtam: eddig ugyanis azt hittem, hogy a brokkolit fel kell vágni, mielőtt beletesszük a forró vízbe.

A férfi a videón bemutatja, hogy a brokkolit a virágos részével lefelé forrásban lévő vízbe meríti, és tíz perc elteltével könnyen megfogja és kiemeli a vízből.

Sidney ez után simán át tudja vágni az egész brokkolit, mivel a virágok hihetetlenül puhák lesznek. Majd kijelenti: "Már szétesik! Nézd, tökéletes."

Ez a módszer nemcsak leegyszerűsíti a folyamatot, hanem minimalizálja az előkészítési időt és a főzés utáni takarítást is. A kommentelők többsége teljesen megdöbbent a videót látva. "Ez sokkal könnyebbé tette az életemet" - írta egy kommentelő, míg egy másik leírta, hogy szakács iskolába járt, és ezt nem tudta.

Egy másik felhasználó emlékeztetett:

Ne felejtse el megenni a szárat, az ugyanis táplálóbb, mint a virágok.

A MyRealFood egészségügyi alkalmazás megerősítette, hogy Sidney módszere valóban leegyszerűsíti a kulináris erőfeszítéseket, írja az Express .

A népszerű alkalmazás egyik séfje megosztott egy konyhai trükköt, és ezt mondta: "Ismerted ezt a brokkoli főzési trükköt? Mindössze annyit kell tenned, hogy a brokkoli fejét forrásban lévő vízbe meríted, majd szuperkönnyen levághatod."

Az alkalmazás azt tanácsolja, hogy ne pazaroljuk el a brokkoli szárát, ami azt sugallja, hogy bármilyen étel ízletes kiegészítőjeként is elkészíthető. A séf tovább részletezte: "A szárat arra is használhatod, hogy valami igazán finomat készíts az ételed mellé. Csak szeleteld fel a szárat kis szeletekre, tedd a serpenyőbe, szójaszósszal locsold meg, és már kész is"