Jamie Oliver édesburgonyás chilis raguja elképesztően finom

Ha az újévi fogadalmaid között szerepel az egészségesebb étkezés, az otthoni főzés vagy a spórolás, akkor ez a recept neked szól. Jamie Oliver One című szakácskönyvéből származó fogás nem igényel különleges konyhai képességeket, és egyetlen edényben elkészíthető. Ideális kezdőknek, étkezést előre megtervezőknek, vagy akár azoknak is, akik szeretnek nagyobb adagot készíteni.

Hozzávalók (12 adag)

500 g hagyma, sárgarépa és zeller vegyesen

3 x 400 g konzerv fekete bab

3 x 400 g konzerv hámozott paradicsom

95 g chipotle chiliszósz

60 g feta sajt

15 g koriander

6 db édesburgonya

1 tk köménymag

olívaolaj

Fotó: Good Housekeeping

Elkészítés

1. Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra (gázsütőnél 4-es fokozat). Tegyél egy nagy lábast közepesen magas hőfokra. Pucold meg az édesburgonyákat és helyezd őket a lábasba. Önts rá körülbelül egy evőkanálnyi olívaolajat, és pirítsd őket 5 percig, időnként kevergetve.

2. Add hozzá a köménymagot, és hagyd kicsit pirulni. Kanalazd bele a chipotle chiliszószt, majd önts hozzá két pohár vizet. Add hozzá a vegyes zöldségeket és a finomra vágott koriander szárát. A leveleket tedd félre későbbre. Helyezd az edényt az előmelegített sütőbe egy órára.

3. Egy óra múlva add hozzá a babot (levével együtt) és a paradicsomot (kicsit összetörve). Önts hozzá egy konzervnyi vizet, keverd össze alaposan, majd süsd tovább egy órát, vagy amíg az édesburgonya teljesen megpuhul.

4. Ízlés szerint sózd, borsozd, majd morzsold rá a fetát, és szórd meg a koriander levelekkel.

Forrás: Mirror

Mint ahogy azt korábban megírtuk, az édesburgonya az utóbbi években lett népszerű. A batátaként is ismert zöldség teljes mértékben képes kiváltani az étkezési krumplit. Az édesburgonyából készülhet hasábkrumpli, rakottas, csőben sült köret, sőt püré is, mely zseniális választás sült húsok mellé! Az édes íze ne ijesszen meg senkit, ugyanis ahogyan az alma, a körte vagy a szilva, úgy ez is remekül passzol a sültekhez! Az édesburgonyából készül krumplipüré ráadásul egészségesebb verziója a hagyományos köretnek, sőt feldobhatja a már unalmassá vált ételeket is. Érdemes kipróbálni, elkészíteni a selymesen krémes édesburgonya-pürét.