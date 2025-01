Megtalálták a világ legegészségesebb reggelijét

A reggelit nem véletlenül emlegetik a nap legfontosabb étkezésének, mert egy jól összeállított reggeli segítheti, hogy napközben jobban tudjunk a feladatainkra összpontosítani.

Egy kutató, Dan Buettner két évtizedet szentelt a hosszú élet titkának feltárására. A kutatásai során talált rá egy Costa Ricán egy faluban, Nicoya-ban egy receptre, amivel a helyiek szerint az akár 100 éves kort is elérheti, aki ezt fogyasztja.



A tökéletes reggeli receptje:

fűszerezett feketebab

kukoricalisztből készült tortilla

hagyma

pirospaprika

helyi fűszernövények

hosszú szemű fehér rizs



A feketebab tele van antioxidánsokkal, káliummal és B-vitaminnal, amelyek segítik az inzulin szabályozását és csökkentik a vérnyomást, a rizs pedig remek fehérjeforrás. A kukorica tortilla pedig teljes kiőrlésű, illetve alacsony a glikémiás indexe .

Fotó: Unsplash

Az egészséges táplálkozás egyik fontos eleme az is, hogy törekedjünk arra, hogy szezonális gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk.

Ilyen alapanyag az őszi-tél időszakban például a sütőtök, ami gazdag A-vitaminban, antioxidánsokban és rostban, amelyek támogatják az immunrendszert és javítják az emésztést. Levesként, köretként vagy sütve is fogyasztható, így sokféleképpen beilleszthető az étrendbe.

A cékla magas vastartalmának és folsav tartalmának köszönhetően segíti a vérképzést, emellett C-vitaminban is gazdag. Nyersen salátákba, vagy főzve köretként, esetleg turmixokba keverve is fogyasztható.

A kelkáposzta, fejes káposzta és a brokkoli remek C-vitamin-források, de kalciumot és rostot is bőségesen tartalmaznak. A káposztából készült savanyúság például természetes probiotikum, amely segíti az emésztést és az immunrendszer erősítését.

Az egészséges és hosszú élet érdekében érdemes odafigyelnünk a megfelelő fehérjebevitelre is, a hüvelyesek (lencse, bab, csicseriborsó) és teljes kiőrlésű gabonák (zab, barna rizs, hajdina) például kiváló rost- és fehérjeforrások. Lassan felszívódó szénhidrátjaik hosszan tartó energiát adnak, stabilizálják a vércukorszintet, és gazdagok vasban, cinkben, magnéziumban, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséghez.