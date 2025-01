Ínycsiklandó hagymamártás pár hozzávalóból

Akár egy hagyományos vasárnapi sültet készítünk, akár egy másik húsos ételt, ez a mártás garantáltan feldobja az étkezést. A legjobb az egészben, hogy mindössze 7 hozzávalóból áll, amelyek valószínűleg már ott vannak mindenki konyhájában. Vegetáriánus változatban is tökéletesen működik: csak ki kell cseréni a húsleves alaplét zöldséglevesre, és már kész is. Ha valaki speciális étrendet követ, az figyeljen a Worcestershire szósz összetevőire, mert bizonyos változatok szardellát tartalmazhatnak. Szerencsére könnyen található ebből is vegetáriánus változat.

Delia „Complete How to Cook” szakácskönyve tele van bevált receptekkel, és ez a hagymamártás tökéletes példája annak, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból valami igazán finomat készíteni.

Hozzávalók:

1 nagy hagyma, meghámozva, nagyobb darabokra vágva

1 kanál földimogyoróolaj, sülthús-zsír vagy disznózsír

1 kis darab vaj

1 kanál Worcestershire szósz

1 teáskanál mustárpor

425 ml húsleves alaplé

1 púpozott kanál liszt

Só és frissen őrölt fekete bors

Elkészítés:

Kezdés

A felhívett serpenyőbe helyezzük bele a felvágott hagymát, majd karamellizáljuk azt. Ez körülbelül 20 percet vesz igénybe, de 10 perc után csökkentsük a hőmérsékletet közepesre, hogy ne égjen oda.

Amikor a hagyma szépen megbarnult, adjuk hozzá a vajat, majd a lisztet és a mustárport. Ezután lassan öntsük hozzá a húslevest, folyamatosan kevergetve, hogy elérjük a kívánt sűrűséget. Adjuk hozzá a Worcestershire szószt, ízesítsük sóval és frissen őrölt fekete borssal. Végül hagyjuk a mártást lassú tűzön párolódni körülbelül 10 percig, hogy az ízek összeérjenek.

Tálalás

Öntsd a gazdag, aranybarna mártást egy előre felmelegített mártásos edénybe.

Hagymamártás

Fotó: pexels.com

Ez a mártás tökéletes sült húsokhoz, például a lassan sült fehérboros tarjához, ami akár ebédre vagy akár vacsorára is tökéles főétel lehet, főleg akkor, ha burgonyapürével tálaljuk. Ráadásul, a munka nagy rézét a sütő végzi, így ezzel az étellel nincs sok tennivaló. A teljes receptet itt olvashatja el!

De választhatunk sült csirkét is, amihez több dologra is oda kell figyelnünk. Az első rögtön a vásárlás: törekedjünk arra, hogy megbízható helyről szerezzük be a húst, és a minősége legyen kifogástalan!

A tapadásmentes serpenyőket most félretehetjük, ezekben nehezen sül kéreg a húsra. Az öntöttvas edény viszont csodákat művel a csirkével! Ha bor is kell a húshoz a recept szerint, akkor az acél vagy a réz serpenyő a nyerő.

Ami a zsiradékokat illeti: a semleges ízű olajok és a vaj tökéletesen illik a csirkéhez, néhány gerezd fokhagyma a hús mellé dobva pedig sosem árt