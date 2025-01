Így készül a legfinomabb házi pad thai - videó

A pad thai a világ egyik legfinomabb étele, amely ma már Magyarországon is annyira közkedvelt és könnyen elérhető főétel, hogy a gyorsételek piacán is előkelő helyen szerepel. Sokféle pad thai létezik, készíthetik csirke- vagy sertéshússal, de zöldséges vagy vegetáriánus változatban is, így tényleg mindenki megtalálhatja az ízléséhez vagy életmódjához leginkább passzoló verziót.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Ha nincs a közelünkben olyan étterem, ahol kapni pad thait, vagy nem szeretnénk rendelni, akkor van egy jó hírünk! A pad thai ugyanis könnyen és valóban gyorsan elkészíthető étel akár otthon is. Szükség van hozzá néhány speciális alapanyagra, de szójaszószt, pad thai szószt és rizstésztát ma már szinte minden nagyobb szupermarketben kapni, de ha mégsem, az ázsiai boltok polcain biztosan megtaláljuk a szükséges fűszereket, hozzávalókat!

Házi pad thai

Hozzávalók:

1 db sárgarépa

1/2 fej vöröshagyma

3-4 levél kínai kel

1 db újhagyma

1-2 gerezd fokhagyma

1/2 db cukkini

olaj

2 db tojás

10-15 dkg rizstészta

1/2 mk. só

2 mk. csontléfűszer (elhagyható)

2 mk. cukor

1 ek. szójaszósz

5 ek. pad thai szósz

1 ek. fekete szójaszósz

A tálaláshoz:

babcsíra

koriander

pörkölt földimogyoró

lime

Elkészítés:

A pad thaihoz megpucoljuk a zöldségeket, beáztatjuk a rizstésztát. A vöröshagymát félfőre, a fokhagymát apró kockákra vágjuk. A sárgarépát és a kínai kelt felcsíkozzuk, a cukkinit falatnyi, az újhagymát négy-öt centis darabokra vágjuk. Egy nagyobb serpenyőben olajat hevítünk, majd dinsztelni kezdjük a hagymát, majd sorban jöhetnek bele a zöldségeket. Addig sütjük, amíg kis pirult színt nem kapnak. A pirult zöldségekhez ütünk két egész tojást, gyors mozdulatokkal összekeverjük és beletesszük az előzőleg beáztatott, majd lecsepegtetett rizstésztát. Öntünk alá egy kevés vizet. A pad thait fűszerezzük kevés sóval, csontléfűszerrel, cukorral, és kerül bele sima és fekete szójaszósz, egy nagyobb adag pad thai szósz is. Ha van otthon, használhatunk ezeken felül még osztrigaszószt is. Alaposan átforgatjuk. Tálalás előtt még a forró serpenyőben hozzáadjuk a feldarabolt újhagymát és ezzel is átkeverjük, majd levesszük a tűzről. Tálaláskor díszítjük babcsírával, apróra vágott friss korianderrel, pörkölt földimogyoróval és tehetünk mellé egy limegerezdet is.

