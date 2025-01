Így készül a legfinomabb csirkepörkölt

A pörkölt a magyar konyhaművészet egyik alappillére. Ahogy a neve is sejteti, a pörkölt a finom ízét attól kapja, hogy a belekerülő húst jól lepirítjuk és ez a pörzsanyag teszi igazán megunhatatlanná ezt a kortalan fogást. A pörkölt leggyakrabban csirkecombból, sertés- vagy marhahúsból készül, de kedvelt még a borjúból, birkából, nyúlból és kakasból készült pörkölt is, hogy a körömpörköltről vagy a gombából, tojásból és egyéb zöldségekből készült változatokról ne is beszéljünk.

A csirkecomb megfizethető és közkedvelt alapanyag, változatosan elkészíthető, így nem véletlen, hogy sokan ebből főzik a pörköltet is.

A csirkepörkölt ráadásul a kezdő szakácsoknak is sikerélményt hozhat, ugyanis egyszerű a receptje, a végeredmény pedig garantáltan finom lesz! Tálaláskor kanalazhatunk rá egy kevés tejfölt, mellé pedig bármilyen tésztát, nokedlit vagy rizst is kínálhatunk. Illetve elmaradhatatlan kísérője a csirkepörköltnek a savanyúság is.

Csirkepörkölt

Hozzávalók:

1 csapott ek. liba- vagy kacsazsír

0,5 kg csirkecomb

5 dkg füstölt szalonna

1 nagy fej vöröshagyma

3-4 gerezd fokhagyma

1 ek. pirospaprika

1 db t. v. paprika

1 db kápia paprika

1 db paradicsom

só

bors

víz

Elkészítés:

A csirkecombokat megtisztítjuk, ha találunk tollmaradványokat, azokat eltávolítjuk, majd szárazra töröljük. A szalonnát felkockázzuk, a vöröshagymát megpucoljuk, kockára vágjuk, a paprikákat és a paradicsomot megmossuk, és ezeket is apróra daraboljuk. Egy nagyobb fazékban közepes lángon kevés zsiradékot hevítünk, ha felhevült, beletesszük a natúr combokat, és körbepirítjuk a hús minden oldalát. Ha szépen megpirult, kivesszük a fazékból. A visszamaradt lepirult zsiradékra rakjuk a felkockázott szalonnát, elkezdjük zsírjára pirítani, majd hozzáadjuk a vöröshagymát, enyhén sózzuk, kevergetve üvegesre dinszteljük. Jöhet a fokhagyma, ezzel egy-két percig tovább dinszteljük, majd hozzáadjuk a pirospaprikát, alaposan összekeverjük, majd visszarakjuk a csirkecombot, alaposan megsózzuk, ízlés szerint borsozzuk, ezzel is összekeverjük. Ezután jöhet a paprika és a paradicsom, kevergetve pár percig tovább dinszteljük, majd felöntjük vízzel, és alacsony hőmérsékleten gyöngyözve nagyjából 1,5-2 óráig főzzük, addig amíg a szaft kicsit besűrűsödik, és a csirkehús szinte magától leválik a csontról. Ezzel el is készült a pörkölt, és melegen kerülhet is az asztalra, nokedlivel, savanyúsággal nem hiányozhat egyetlen magyar család asztaláról sem.

