Így készül a legfinomabb paradicsomos-tonhalas tészta

A tonhal remek élelmiszer, amiből sokféle étel készíthető. Reggelire ehetünk például tonhalkrémes szendvicset, ami akár hideg ebéd is lehet. A tonhalkonzervből a halat szórhatjuk a saját magunk készítette salátára, amit egy kis kölessel, pirított hagymával vagy fetasajttal is megbolondíthatunk. A tonhalból emellett pizzafeltét, sőt tésztaszósz is készíthető, de a legjobb döntés a paradicsomos-tonhalas tészta.

Gyors és kímélő, a paradicsomos-tonhalas tészta ebédre és vacsorára is szuper választás

Ha esetleg mégis megunjuk a megunhatatlan bolognai spagettit, és valami más, de tésztás ételt készítenénk, akkor cseréljük le a darált húst tonhalra!

A paradicsomos-tonhalas tésztához nagyjából azokra az összetevőkre és fűszerekre lesz szükség, mint egy klasszikus spagetti esetében, mégis más ízvilágú fogás lesz a végeredmény.

A tonhalból készült tésztás főétel jó választás ebédre és vacsorára is, kímélő, ráadásul gyorsan elkészül. Így akár frissen kerülhet a tányérra egy hosszú, fárasztó nap után. A recept nem nehéz, ráadásul kedvenc olasz fűszereinkkel kedvünk szerint ízesíthetjük.

Paradicsomos-tonhalas tészta

Hozzávalók:

40 dkg tonhalkonzerv

30 dkg spagetti

só

bors

4 gerezd fokhagyma

3 ek. olívaolaj

20 dkg paradicsompüré

2 mk. szárított oregánó

parmezán a szóráshoz

Elkészítés:

A spagetti tésztát sós vízben kifőzzük. Amikor elkészült, 1 deci főzővizet félreteszünk belőle. Miközben fő a tészta, elkészítjük a mártást. A szeletekre vágott fokhagymát egy serpenyőben nagyjából 2 perc alatt olívaolajon megpirítjuk. A tonhalkonzervekről leöntjük az olajat, majd ráöntjük a pirított fokhagymára. 2-3 perc pirítás után sózzuk, borsozzuk, megszórjuk az oregánóval, felöntjük a passzírozott paradicsommal is. Elkeverjük, 3-4 percig forraljuk. A paradicsomos alaphoz öntjük a tészta félretett főzővizét, majd miután újra felforrt a szósz, beletesszük a kifőtt tésztát is. Meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal, aztán alaposan összekeverjük a tonhalas alappal. Végül elzárjuk a gázt, tálalásnál pedig ízlés szerint megszórjuk egy kevés parmezánnal.

A tonhal egészséges, de ártalmas is lehet:

A tonhal rendkívül egészséges, rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, jó hatással van a vérnyomásra, ráadásul a fehérjetartalmának köszönhetően hozzájárul az izomfejlődéshez is, ám lehetnek sajnos hátrányai is. Az egyik legveszélyesebb méreganyag, a higany ugyanis természetes forrásból és emberi közreműködéssel, azaz a gyáraknak köszönhetően is bekerülhet a légkörbe, majd innen az óceánokba kerül, ahol az apró organizmusok ennek egy részét metil-higany néven ismert mérgező vegyületté alakítják át. A méreganyag először a halak táplálékába kerül, amit a hal elfogyaszt, majd jönnek azok a ragadozó élőlények (tonhal, kardhal, cápa), amelyek kisebb halakat esznek, legvégül az emberek. A higany így végig járja a táplálékláncot és idővel egyre nagyobb koncentrációban jelenik meg az élőlények szervezetében.

