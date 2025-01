Ez a legfinomabb székelykáposzta titka

Amint beköszönt a hideg, egyre több olyan étel kerül a tányérra, aminek a fő alkotóeleme a káposzta, pontosabban a savanyú káposzta. Már önmagában is szeretjük, sokféle étel mellé illik savanyúságként, de rengeteg magyaros fogás alapja is egyben. A töltött káposzta sok variációja közül az egyikbe ez kerül, de a rakott savanyú káposzta is ugyanolyan kedvelt és népszerű étel, mint a székelykáposzta.

A székelykáposzta egyik első írásos receptje Zilahy Ágnes 1891-ben megjelent Valódi magyar szakácskönyvében található, méghozzá a főzelékek között.

Fotó: Mindmegette

A székelykáposzta eredete a legenda szerint Székely Józsefhez, a 19. században élt vármegyei főlevéltároshoz köthető, aki Petőfi Sándor kortársa és barátja is volt. 1846-ban mindketten a pesti Gránátos utcai Komló-kertben ebédeltek, de mire beértek, már kifogyóban voltak az ételek. A kocsmáros Székely kívánságára a maradék savanyúkáposzta-főzeléket és sertéspörköltet összekeverve szolgálta fel. Petőfi állítólag legközelebb ugyanezt rendelte, és „Székely-káposzta” néven hivatkozott az ételre.

A székelykáposzta egyik első írásos receptje Zilahy Ágnes 1891-ben megjelent Valódi magyar szakácskönyvében található, méghozzá a főzelékek között.

Bármelyik változatot is készítjük, mindegyik finom. Ha azonban még sosem főztünk székelykáposztát, akkor itt az idő, hogy megismerkedjünk egy remek recepttel!

Székelykáposzta

Hozzávalók:

1 kg sertéscomb

10 dkg füstölt húsos szalonna

1,5 kg savanyú káposzta

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 db tv paprika

1 db paradicsom

2 db babérlevél

2 tk. őrölt kömény

1 ek. pirospaprika

2 tk. sertészsír

só

bors

majoránna

Elkészítés:

A hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, előbbit felkockázzuk, utóbbit pedig apróra vágjuk. A paprikát és a paradicsomot felaprítjuk, a szalonnát és a sertéscombot kockákra vágjuk, a káposztát pedig savanyúságtól függően átmossuk. Egy nagyobb fazékban zsiradékot hevítünk, erre rakjuk a felkockázott szalonnát. Ha már kiengedte egy kicsit a zsírját, hozzáadjuk a felaprított hagymát és a felkockázott sertéscombot. Sózzuk borsozzuk, 5-10 percen keresztül dinszteljük, aztán jöhet a paprika, majd néhány percre rá a paradicsom is. Fűszerezzük pirospaprikával és köménnyel, azután hozzáadjuk a babérleveleket, és felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Lefedve 40 percig főzzük a pörköltalapot. Ha elkészült a pörköltalap, jöhet a lecsöpögtetett savanyú káposzta, majd annyi vizet adunk hozzá, amennyi éppen ellepi. Kóstolás után szükség szerint tovább fűszerezzük. Végül lefedve addig főzzük lassú tűzön (30-40 perc), amíg a hús teljesen puha nem lesz. Ha elkészült, még melegen, tejföllel és friss kenyérrel tálaljuk.

Ha további érdekességekre és ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!