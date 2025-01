Gyors és egyszerű tésztasaláta, ha valami könnyűre vágyunk az ünnepek után - videó

Az ünnepek után sokan érezzük úgy, hogy most kell egy kis szünet, és rá sem bírunk nézni a pár napja még örömmel fogyasztott sültekre, káposztás ételekre, a különféle mákos, diós és mézes süteményekre. Érdemes beiktatni olyan könnyed fogásokat, melyek nemcsak hamar elkészíthetőek, de kevés alapanyag is kell hozzájuk, ráadásul nem is olyan nehezek, mint egy töltött káposzta.

Könnyedebb, gyors fogás lehet egy tésztasaláta, ráadásul hús helyett hal kerül bele.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Könnyedebb, gyors fogás lehet egy tésztasaláta, ráadásul hús helyett hal kerül bele. A tésztasaláta sok helyen köret, de könnyed ebéd vagy épp vacsora is lehet belőle, ráadásul hidegen és langyosan is ehetjük. A mi receptünkbe füstölt lazac és kapor került, ezektől lesz finom, különleges íze. Ha szeretjük a halas ételeket, vagy keressük az újdonságokat, akkor mindenképpen mentsük el ezt a receptet!

Tésztasaláta füstölt lazaccal

Hozzávalók:

20 dkg tejföl

10 dkg majonéz

1 db lime

só

bors

1 tk. kapor

25 dkg fusilli tészta

3 szál szárzeller

1 ek. olívaolaj

1 fej vöröshagyma

10 dkg füstölt lazac

Elkészítés:

Egy salátástálba kanalazzuk a tejfölt és a majonézt. Hozzáadjuk a lime lereszelt héját, és hozzáfacsarjuk fél db lime levét. Ízesítjük sóval, borssal, egy teáskanál kaporral, majd az egészet alaposan összekeverjük. Hozzáadjuk a kifőzött tésztát, ezzel is elkeverjük. Majd beletesszük a felaprított zellert is, és még egyszer alaposan összekeverjük. Egy serpenyőben egy kevés olívaolajon pirítani kezdjük a felkockázott vöröshagymát. Megsózzuk, majd mellé tesszük az apró darabokra vágott füstölt lazacot, és addig pirítjuk, míg éppen kifehéredik. A hagymás lazacot a tésztasalátához adjuk, és alaposan összekeverjük.

