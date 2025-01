Ilyen egyszerű házilag készíteni a pirított tésztát

Ha a kínai konyháról beszélünk, szinte mindenkinek a hazánkban is egyre elterjedtebb kínai gyorsbüfék ételkínálata ugrik be, elsőként azok közül is a mézes-szezámmagos vagy az illatos-omlós csirke, a csípős-savanyú leves, esetleg a két legnépszerűbb köret, a pirított tészta zöldségekkel, vagy a tojásos-zöldséges rizs.

Egy kínai étterem videójában megosztotta, hogyan tudjuk otthon elkészíteni a pirított tésztát, így ha szeretnénk egy kicsit spórolni vagy csak kicsit kísérletezni az ízekkel, akkor ezt az egyszerű receptet mindenképpen érdemes kipróbálni. Az elkészítése pedig meglepően gyors és egyszerű.

Elkészítés:

Forrósítsunk olajat: egy wokot vagy serpenyőt hevítsünk fel, majd adjunk hozzá egy kevés olajat, ami lehet szezámolaj, földimogyoróolaj vagy napraforgóolaj is. Keverjük át a tésztát: a már megfőzött tésztát dobjuk az olajba, és alaposan forgassuk össze, hogy minden egyes tésztadarabot átjárja az olaj. Puhítsuk meg a tésztát: kevergessük a tésztát, amíg el nem érjük a kívánt színt.

Ezután nincs más hátra, mint tálalni és élvezni az egyszerű, de laktató ételt.

Ez az alap tökéletes lehetőség arra, hogy saját ízlésünk szerint variáljuk az ételt. Hozzáadhatunk például sárgarépát, hagymát, káposztát vagy akár csirkehúst, hogy még finomabb ízeket kapjunk.

Az otthoni verzió nemcsak pénztárcabarát megoldás, de remek módja annak is, hogy saját konyhánkban új ízeket próbáljunk ki.

Fotó: Unsplash

Ha pedig szeretnénk ezt a tésztaalapot kicsit megbolondítani, akkor próbáljuk ki a gyömbéres csirkét pirított tésztával.

Hozzávalók:

20 dkg csirkemell

2 evőkanál olaj

3 gerezd fokhagyma

dobókockányi gyömbér

25 dkg tojásos tészta

1 db sárgarépa

1 db kaliforniai paprika

2 evőkanál barna cukor

3 evőkanál szójaszósz

3 evőkanálcsípős csiliszósz

2 db újhagyma



Elkészítés: