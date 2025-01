Eláruljuk, melyik pizza illeszkedik tökéletesen a januári diétánkba

Először is szuper egészséges alapanyagokból, brokkoliból, karfiolból, fokhagymából, paradicsomból készült; másrészt, a legtöbb diétába be lehet illeszteni, mivel nem lisztes kelt tészta az alapja, hanem sült zöldség! Diétázók, van egy jó hírünk! Liszt és élesztő nélkül is készíthetünk isteni pizzatésztát – mégpedig karfiolból!

Aki az év első havában sem szeretne lemondani a gasztronómiai élvezetekről, mégis diétán van, annak érdemes ezzel az ínycsiklandó recepttel megpróbálkoznia

Fotó: Vidék íze magazin

Brokkolis karfiolpizza

Hozzávalók:

Az alaphoz:

1 közepes karfiol

2 gerezd fokhagyma

15 dkg mozzarella

1 tojás

1-2 evőkanál kölesliszt

só

oregánó

A feltéthez:

1 adag pizzaszósz

50 dkg brokkoli

25 dkg mozzarella

5 dkg reszelt parmezán

kömény

koktélparadicsom

Elkészítése:

Kicsi rózsákra szedjük a karfiolt, sós vízben roppanósra főzzük. Leszűrjük, és ha langyosra hűlt, aprítógépben összemorzsoljuk. Jól kicsavarjuk belőle a vizet (tényleg jól ki kell csavarni, hogy ropogós legyen a kész pizza), és összekeverjük a zúzott fokhagymával, a lereszelt sajttal és az egész tojással. Sóval és csipetnyi morzsolt oregánóval fűszerezzük. Egy tepsibe sütőpapírt terítünk, és rányomkodunk belőle egy kört a masszából. Ne legyen vastag, de túl vékony sem (körülbelül fél centi legyen a magassága). Nagyon forró, 230 fokos sütőbe toljuk 8-12 percre, míg el nem kezd pirulni a széle. Kivesszük, megkenjük a pizzaszósszal, megszórjuk a roppanósra főzött brokkolival, köménymaggal, mozzarellakarikákkal, parmezánnal. Teszünk rá szépen elrendezve pár koktélparadicsomot is. Visszatoljuk, készre sütjük.

