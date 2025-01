Egyre több vegán eszik újra húst

Az ünnepi, családi összejövetelek során alkalmunk nyílt arra, hogy megmutassuk az étkezési szokásaink átalakulását, ugyanis a közös étkezésekkor az emberek nemcsak a hagyományos ételek receptjeit követik, hanem alkalmazkodnak az aktuális trendekhez is.

Lara Williams, a Bloomberg klímaváltozással foglalkozó publicistájának saját családjában is változnak az étkezési szokások, mivel az évek során a halas, majd húsos karácsonyi menü után a vegán fogások következtek. Az utóbbi időben viszont újra megjelentek a tejtermékek is az ünnepi asztalon.

Williams azt is megfigyelte, hogy a baráti körében is egyre többen térnek vissza az olyan ételekhez, amelyek húst tartalmaznak. Efféle változások a hírességek körében is megfigyelhetőek, ilyen például Lizzo, Miley Cyrus és Bear Grylls, akik szintén felhagytak a vegán étkezéssel.

Az étkezési szokások a környezetre is jelenős hatással vannak. Ugyanis az Egyesült Királyság mezőgazdasági szektora a teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás 12 százalékáért felelős, ezért ez kiemelt figyelmet kap, ugyanis más ágazatok kibocsátása folyamatosan csökken.

Fotó: Shutterstock/Djile

Emellett egyes számítások azt is kimutatták, hogy a globális állattenyésztés a világ szén-dioxid-kibocsátásának 14,5%-át teszi ki, amelyek közül a marhahús és a bárány előállítása jár magas karbonlábmonnyal.

A növényi alapú étrend pedig csökkenti az ökológiai terhelést, de az, hogy a teljes emberiség áttérjen a vegán étrendre, egy irreális cél, hiszen az étkezési szokások személyesek és sok tényező befolyásolja azokat. Az Egyesült Királyság klímaváltozási bizottsága szerint a húsfogyasztást legalább 20%-kal kellene csökkenteni 2030-ra, hogy elérjék a klímasemlegességi célokat.

Néhány évvel ezelőtt a növény alapú ételek térhódítása népszerűbb volt a mostaninál. Az az Impossible Foods és a Beyond Meat termékei forradalmi újdonságnak számítottak és emellett egyre több vegán étterem nyílt világszerte.

Azonban mostanra a Beyond Meat részfényei visszaestek, ezért rengeteg vegán étterem húsos ételeket is felvett a kínálatba.

Sok ember számára a párjuk és a barátaik étkezési szokásai meghatározóak lehetnek, és ha ők esznek húst, akkor előbb-utóbb vegánok is húsfogyasztóvá válnak. Emellett az ultrafeldolgozott élelmiszerek iránti aggodalom is erősödik. Ezért egyesek úgy érzik, hogy a növény alapú alternatívák is az ultrafeldolgozott kategóriába tartoznak, ezért a vásárlók nem érzik azokat természetesnek. - írja az Agroforum.