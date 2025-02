Élelmiszer-újrahasznosítás: állati takarmányból nassolnivaló?

A sörgyártás során keletkező mellékterméket, a sörtörkölyt sokan még mindig kizárólag állati takarmányként kezelik, pedig emberi fogyasztásra is alkalmas, magas minőségű élelmiszerek készíthetők belőle – idézi az Agrárszektor Dalmadi Júliát, a Secontaste alapítóját, aki mindezt a Brancsközösség sajtóeseményén mondta el. A szakember kiemelte, hogy a közösségi finanszírozási kampánynak köszönhetően nemcsak új vásárlókhoz jutottak el, hanem sikerült erős kapcsolatokat kiépíteniük a kézműves sörgyártókkal is. Emellett ismertette a jövőbeli terveiket az élelmiszer újrahasznosításról, amelyek az értéknövelő újrahasznosítás, vagyis az upcycled élelmiszerek további fejlesztésére épülnek.

Az élelmiszer-újrahasznosításnak sok előnye van

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az élelmiszer-újrahasznosítás népszerű is lehet

Kövesdi Gábor, a Brancsközösség alapítója és ügyvezetője elmondta, hogy az első hazai jutalomalapú közösségi finanszírozási platform két éve indult el, és azóta több mint negyven sikeres projektet támogatott. Szerinte az előfinanszírozás egyre nagyobb szerepet kaphat azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, amelyek innovatív ötletekkel rendelkeznek, de nincs meg a szükséges tőkéjük az induláshoz. Ezt a tapasztalatot erősítette meg Dalmadi Júlia is, aki elárulta, hogy a Secontaste már második termékével jelent meg a Brancson.

A Secontaste vállalkozás kifejezetten az upcycled élelmiszerek előállítására szakosodott, vagyis olyan termékeket fejleszt, amelyek az élelmiszer-feldolgozás során keletkező melléktermékekből készülnek.

Egyik ilyen innovációjuk a sörtörkölyből előállított kréker, amelyet kifejezetten sörkorcsolya gyanánt lehet fogyasztani.

Dalmadi Júlia elmondta, hogy az indulás óta több kézműves sörfőzdével sikerült eredményes együttműködéseket kialakítaniuk. A kampány során lehetőségük nyílt a termékek tesztelésére és validálására, valamint új csomagolások kidolgozására, ami elősegítette, hogy termékeik bolti forgalomba kerülhessenek.

Az élelmiszer-újrahasznosítás támogatja a környezetvédelmet

Fotó: Unsplash

A szakember arra is rámutatott, hogy a közösségi finanszírozás sikeréhez pszichológiai tényezők is hozzájárulnak. Ha a potenciális vásárlók nem érzékelik egy projekt sikerességét, könnyen visszaléphetnek a támogatástól.

Ugyanakkor statisztikáik szerint a vásárlóik mintegy 40%-a olyan emberekből áll, akikkel a kampány előtt nem volt kapcsolatuk, míg a családtagok és barátok az elért közönség körülbelül 20%-át tették ki.

A jövőbeli terveket illetően Dalmadi Júlia elmondta, hogy termékeik hamarosan elérhetőek lesznek egy hazai boltlánc kínálatában, és további együttműködéseket terveznek más gyártókkal. Emellett a nemzetközi piacok felé is nyitnak, például Csehországban most jelentették be Európa első upcycled élelmiszer-kategóriáját. A Secontaste célja, hogy példát mutasson más gyártóknak is: az élelmiszer-feldolgozás során keletkező melléktermékek értékes alapanyaggá alakíthatók.