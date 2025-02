Lepje meg a családot a hétvégén egy ínycsiklandó, diós-lekváros tócsnipalacsintával!

Aki a magyar gasztronómiáról folytat beszélgetést, előbb-utóbb egészen biztosan szóba kerülnek az olyan házias klasszikusok, mint a tócsni és a palacsinta, és reméljük, hogy mától a tócsnipalacsinta is.

Egyetlenegy dolog lehet, ami még a tócsninál és a palacsintánál is jobb; a két klasszikus találkozásából született tócsnipalacsinta!

Fotó: Vidék íze magazin

Mindkettőt előszeretettel készítjük, és bár előbbit általában sósan, utóbbit általában édesen esszük, fordítva sem rossz a végeredmény. Azt, hogy e kettő találkozásából mennyire szenzációs étel jön létre, elmondani is nehéz.

Mutatjuk:

Diós-lekváros tócsnipalacsinta

Hozzávalók:

4 db nagyobb burgonya

15 dkg liszt

5 dl tej

1 ek. olaj

1 ek. cukor

fél csomag vaníliás cukor

zsiradék a sütéshez

A tálaláshoz:

baracklekvár

darált dió

porcukor

Elkészítése:

Vizet teszünk egy tálba, majd ebbe reszeljük a megmosott, meghámozott burgonyát, a reszelő kisebb lyukú oldalát használva. (A vízre azért van szükség, mert így nem fog megbarnulni a krumpli.) Egy másik tálban palacsintatésztát keverünk a lisztből, a tejből, az olajból, valamint a kétféle cukorból. A lereszelt krumplit nagyon alaposan lecsepegtetjük, ha kell, ki is nyomkodjuk belőle a nedvességet. Ezután hozzáforgatjuk a palacsintatésztához. A masszából a szokásos módon palacsintákat sütünk. Kissé vastagabbak lesznek, mint a hagyományos palacsinta, de ugyanúgy puhák és tekerhetőek maradnak. Még langyosan megkenjük baracklekvárral, megszórjuk porcukorral elkevert darált dióval, feltekerjük, és tálalás előtt még egy kis extra porcukorral meghintjük, ha szeretnénk.

Tipp

Bátran variáljunk az ízesítésekkel. A baracklekvár helyett szilvalekvárt is használhatunk, amihez jól illik a mák. De vaníliasodóval, mogyorókrémmel, sőt, akár túróval is megtölthetjük a tócsnipalacsintákat. A tetejére porcukor helyett csokiöntetet is csorgathatunk.

