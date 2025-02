A gyerekek kedvence lesz ez a ketchupos csirkecomb

Ez egy olyan fogás, amiért garantáltan odáig lesz minden gyermek, és persze felnőtt is. A kicsik nagyon szeretik a csirkés ételeket, és a csirkemell mellett talán még a comb az, amivel nem lőhet mellé egyik szülő sem, ha ebből készíti az ebédet. A csirkecomb hálás alapanyag, ugyanis könnyű változatosan fűszerezni, jól áll neki a nedves- és a szárazpác is, hangolhatjuk magyarosra, keletiesre, de olaszosra is, biztosan elfogy az egész tepsi sült csirkecomb.

A kicsik nagyon szeretik a csirkés ételeket, és a csirkemell mellett talán még a comb az, amivel nem lőhet mellé egyik szülő sem, ha ebből készíti az ebédet.

Fotó: Mindmegette

Most egy pikáns, egyszerre édes és sós pác készült, melynek a ketchup adja az alapját, és ezzel fűszereztük a csontos csirkecombokat. Köretként azonban nem valamilyen krumplit vagy főtt rizst kínálunk, hanem kukoricasalátát, ám nem egy alapverziót. A majonézes kukoricasalátába kerül alma és sajt is, ettől lesz még tartalmasabb, még inkább gyerekbarát, és így köretként is megállja a helyét a ketchupos csirkecombok mellett.

Aki nem szereti, leszedheti a bőrt a csirkecombról, de ettől lesz finom íze és ettől lesz még ropogósabb a comb. Az igazán ropogós állagot pedig úgy érhetjük el, ha a combokat először lefedve sütjük-pároljuk, majd a sütés utolsó tíz-tizenöt percében grillfokozaton jól odapirítunk neki. A pácba kerülő ketchup és barna cukor is segít abban, hogy jól karamellizálódjon a csirkecomb.

Vigyázzunk, ne süssük sokáig, mert megéghet! A majonézes kukoricasalátába tegyünk pár csepp citromlevet, ugyanis ettől frissebb és még finomabb lesz.

Ketchupos csirkecomb almás-sajtos kukoricasalátával

Hozzávalók:

A csirkecombhoz:

4 db egész csirkecomb

só

bors

3-5 ek. ketchup

3 gerezd fokhagyma

1 tk. füstölt pirospaprika

1-2 tk. barna cukor

1 ek. szója szósz

A kukoricasalátához:

1 db konzerv kukorica

4 ek. majonéz

2 ek. tejföl

2 db alma

10 dkg sajt

só

bors

cukor

Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük 200 fokra. A csirkecombokat megtisztítjuk, szárazra töröljük, majd ízesítjük sóval és borssal. Egy kis tálkában összekeverjük a gyorspác hozzávalóit, a ketchupot, a szójaszószt, a füstölt pirospaprikát, a zúzott fokhagymát, a barna cukrot. A combokat alaposan összeforgatjuk a páccal és ha van idő, a hűtőben hagyhatjuk egy-két órát pihenni, de rögtön is süthető. A bepácolt combokat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 15-20 percig alufóliával lefedve sütjük, majd utána fólia nélkül még egyszer ugyanennyi idő alatt ropogósra sütjük. Amíg sülnek a combok, addig elkészítjük a majonézes kukoricasalátát. Az almát és a sajtot egyforma kockákra vágjuk. A konzerv kukoricát egy tálba öntjük, hozzáadjuk a majonézt, a tejfölt, majd jöhetnek az alma- és sajtkockák. Ízesítjük egy kevés ciromlével, sóval és egy nagyon kevés cukorral. A kisült ropogós combokat a kukoricasalátán tálalva kínáljuk.

Ha egyéb gyors receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!