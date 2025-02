Így lehet tökéletes a krumplipüré

A krumplipüré egy sokoldalú étel, amely könnyen elkészíthető és változatosan ízesíthető. A burgonya főként szénhidrátokat tartalmaz, így gyors energiát biztosít a szervezet számára. Emellett káliumban gazdag, ami fontos a szív és az izmok megfelelő működéséhez. A burgonya C-vitamint is tartalmaz, bár főzés közben ennek egy része lebomlik. A krumplipüré könnyen emészthető, ezért kímélő étrendben is gyakran szerepel. Az elkészítés módjától függően lehet kalóriadús vagy könnyebb változat is, például tejjel, vajjal vagy növényi alternatívákkal készítve.

Fotó: Unsplash

Egy séf szerint így kell elkészíteni a tökéletes krumplipürét:

1. A krumplit héjastul, egészben süssük meg sütőben 160-180 fokon és süssük egészen addig, amíg meg nem puhul. A séf szerint különlegesebb lesz az íze, ha sóágyra rakjuk a krumplit.

2. Vágjuk félbe a krumplikat, egy szűrőn keresztül passzírozzuk át.

3. A fennmaradó krumplihéjat süssük ki olajban.

4. Egy lábasba olvasszunk vajat, majd adjunk hozzá egy kis tejet.

5. Keverjük hozzá az átpasszírozott krumplit.

6. Vágjuk fel apró darabkákra a korábban kisütött krumplihéjat.

7. A séf tejföl ízesítésű fűszersót szór rá, de mi bátran hozzákeverhetünk egy evőkanál tejfölt.

8. Adjunk hozzá előre megsütött, apróra vágott mogyoróhagymát és metélőhagymát.

9. A kész krumplipürénket sózzuk és borsozzuk, a tetejére halmozzuk rá a fűszeres sült héjas keverékünket.

A séf a videójában egy házi készítésű karamellizált-hagymás szószt használt hozzá öntetnek.