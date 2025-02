Így készül a legfinomabb csirkeragu - videó

Sok gyerek nem kedveli az aszalt dolgokat, és a lista élén sajnos megkérdőjelezhetetlenül a mazsola áll. A mazsola persze nemcsak a gyerekek, hanem sok felnőttnek is ellenség, és hiába passzol remekül a túrós süteményekbe, ha van benne mazsola, biztos, hogy a vendégség nagy része nem fog belőle enni. Ugyanez a helyzet a többi aszalvánnyal is, így a datolya, az aszalt vörösáfonya vagy épp a szilva is mondhatni tiltólistás rengeteg háztartásban, családban.

Az aszalványok azonban nem csak a süteményekben működnek. Remekül illenek a rétesekbe, pitékbe, gyümölcskenyerekbe és muffinokba, feldobják a zabkását, a tejberizst, sőt önmagukban csipegetve, netán egy kis mogyoróvajjal megkenve fenséges csemegék, főként uzsonnára, de képzeljétek el, remek kiegészítői lehetnek húsos ételeknek is. A szilva eszményi ízt tud kölcsönözni a sertéstarjának, de akár a legkedveltebb húsfajtának, a csirkemellnek is.

Ha már lement a szilva szezonja, de kipróbálnánk egy különleges édes-sós fogást, akkor készítsük el az aszalt szilvás csirkeragut, amihez baconös burgonyapüré a köret.

Csirkeragu

Hozzávalók:

A raguhoz:

olaj

1 fej vöröshagyma

5 gerezd fokhagyma

1,5 db csirkemell

25 dkg aszalt szilva

só

bors

késhegynyi őrölt szerecsendió

késhegynyi őrölt fahéj

2-3 dl víz

A püréhez:

1 kg burgonya

só

3 dkg vaj

10 dkg bacon

Elkészítés:

A hagymát felaprítjuk és az olajon elkezdjük pirítani, majd hozzátesszük az áttört fokhagymát. Mehet bele a felkockázott csirkemell és együtt pirítjuk, amíg levet enged a hús. Fűszerezzük késhegynyi fahéjjal és késhegynyi szerecsendióval, majd hozzáadjuk a negyedekre vágott aszalt szilvát és felöntjük egy kevés vízzel. Közepes lángon főzzük és néha megkeverjük, hogy a szilva is megpuhuljon, hogy szaftos legyen tőle a ragu. Amíg a ragu fő, elkészítjük a köretet. A püréhez a burgonyát megpucoljuk, felkockázzuk és sós vízben megfőzzük. Ha elkészült, leszűrjük, egy kevés vizet hagyunk az alján, majd hozzáadjuk a vajat, ízlés szerint tejet vagy tejfölt is adhatunk hozzá, hogy lágyabb legyen, és krumplinyomóval összetörjük. A bacont felkockázzuk és saját zsírján ropogósra pirítjuk. Amikor megfőtt és megpuhult a csirkehús, szaftossá vált a ragu, akkor elzárjuk alatta a hőt, és a burgonyapürével együtt tálaljuk, amire rászórjuk a pirított bacont.

