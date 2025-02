Ebből a rakott karfiolból napokra jóllakik a család - videó

A rakott ételek két csoportra oszthatók. Az egyikbe a krumplis fogások kerülnek, melynek listáját kérlelhetetlenül a rakott krumpli vezeti, a burgonyaszeleteket rétegezhetjük csirkemellel, sonkával, netán halfilével is, de ha a krumplit csak önmagában rakjuk és tejszínnel leöntjük, fenséges köretet kapunk.

Rakott karfiol, a legfinomabb recept

Fotó: Mindmegette

A másik csoportot a rizses rakottasok alkotják, itt a darált hússal készült ragu, valamint a főtt rizs mellett valamilyen zöldség a meghatározó. Gyakran készítünk rakott ételt savanyú káposztából füstölt hússal és finom kolbásszal, édes káposztából, kelkáposztából és kínai kelből, brokkoliból, mirelit franciasaláta-keverékből és természetesen karfiolból is. Ez utóbbi talán a legnépszerűbb, persze azok körében, akik szeretik a karfiolt.

A rakott karfiol, de úgy általában a rakott ételek készítése során több verzió is létezik. Egyesek nem főzik meg előre a rizst, míg mások inkább megcsinálják a pergős rizst és azzal rétegezik az ételt. Szintén egy másik iskola úgy tartja, hogy a rizst, a húsos ragut és a zöldséget külön kell rétegezni, de vannak, akik a rizst a szaftos raguval összekeverve helyezik a tepsibe. Van, aki az egész tetejére még reszelt sajtot, netán baconszeleteket is tesz, csak hogy fokozza az élvezeteket.

Bármelyik iskolát is követjük, az biztos, hogy a rakottas a végén mennyeien finom lesz. Mi most egy alapverzió receptjét készítettük a rakott karfiolból, amiből több napra is jut finom és meleg étel a család asztalára, amit az irodába is könnyen magunkkal tudunk vinni, hiszen másnap, megmelegítve is ugyanolyan finom, mint frissen a sütőből kiemelve.

Rakott karfiol

Hozzávalók:

25 dkg rizs

só

1 fej vöröshagyma

olaj

50 dkg darált hús

bors

1 db karfiol

5 dl tejföl

2 db tojás

Elkészítés:

A rakott karfiol elkészítéséhez az átöblített rizst kétszeres mennyiségű sós, ételízesítős vízben megfőzzük. A vöröshagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst és fehéredésig pirítjuk, majd sóval, borssal ízesítjük, és megpároljuk 20 perc alatt. A karfiolt apró rózsákra szedjük, sós vízben megfőzzük 5-10 perc alatt, majd lecsepegtetjük. A tejfölbe belekeverjük a sót és a tojásokat. Egy jénai edénybe rétegezzük az összetevőket a következő sorrendben: karfiol, rizs, hús, karfiol, végül beborítjuk az egészet a tojásos tejföllel. 180 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a tejföl megpirul a tetején.

