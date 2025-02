Így készül a gyerekek kedvence, a tócsniban sült csirkemellcsíkok

Hogyan lesz a tócsniból gyerekbarát fogás?

A tócsni (más néven lapcsánka, lepcsánka, cicege vagy krumpliprósza) egy reszelt burgonyából készült, serpenyőben vagy sütőben sütött étel, amely Magyarországon és Közép-Európában is népszerű. Hagyományosan liszttel, tojással és fokhagymával készül, majd bő olajban sütik ki, ezért sokan tartják nehezebb, zsírosabb fogásnak. Azonban (ezt is) lehet úgy készíteni, hogy a kicsik is szeressék – most egy ilyen receptet hoztunk, ínycsiklandó csirkemellcsíkok társaságában.

A finom csirkemellcsíkokat burgonyás bundában garantáltan imádni fogják a kicsik - no és persze a felnőttek is.

Fotó: Vidék íze magazin

Tócsniban sült csirkemellcsíkok

Hozzávalók:

60 dkg csirkemell

60 dkg burgonya

2 gerezd fokhagyma

fél póréhagyma

1 kis csokor petrezselyem zöldje

1 kis csokor snidling

1 kis ág friss vagy egy teáskanál szárított majoránna

1 db tojás

só

bors

pár evőkanál liszt

olaj a sütéshez

Elkészítés:

Két centi széles csíkokra felvágjuk a csirkét, besózzuk, és hagyjuk állni, amíg elkészítjük a bundázó masszát. A krumplit megpucoljuk, a reszelő finomabbik oldalán lereszeljük. Hozzáreszeljük a fokhagymát is. Rászórjuk a kicsire vágott póréhagymát, a felaprított petrezselyem zöldjét meg a snidlinget, a majoránnát. Adunk hozzá egy egész tojást, sózzuk és borsozzuk, végül annyi lisztet keverünk hozzá, hogy jó sűrű legyen a massza (valószínűleg 2-3 púpozott evőkanálra lesz szükség). Utána a húscsíkokat megforgatjuk lisztben, megmártjuk a sűrű tésztában, és azonnal bő, forró olajban sütjük. Mivel a bunda maga a köret, csak salátát adunk mellé. A tócsnit elkészíthetjük egészségbarát módon is: próbáljuk ki, hogy nem bő olajban, hanem sütőben sütjük – a végeredmény sokkal könnyebb lesz. A sima lisztet lecserélhetjük zabpehelyre vagy zablisztre, a burgonyát pedig feldobhatjuk cukkinivel, édesburgonyával vagy sárgarépával.

Ha további finom receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!