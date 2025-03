Amilyen egyszerű, olyan finom ez a carbonara – videó

Habár az eredeti recept védelmezői kikelnek mindenféle változtatás ellen, a carbonara is az az étel, ami minden formájában finom, igen, még akkor is, ha szalonna helyett sonka kerül bele, és akkor is, ha valaki tejszínnel készíti. Persze az eredetinek nincsen párja, ám minden más verzió is csak azt bizonyítja, hogy az alap parádés, és a különböző variánsok is megállják a helyüket.