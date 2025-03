Így készítsünk otthon minőségi jegeskávét

Ha Ön is rajong a jeges kávéért, de kissé sokallja kávézói árakat, akkor van egy remek hírünk: otthon is egyszerűen elkészítheti, sőt, még a pénztárcája is hálás lesz érte!

Vágólapra másolva!

A jeges zabtej lattét a Starbucks kínálatában is megtalálható, de az 5,05 fontnyi ár egy közepes méretű italért (ami körülbelül 2 000 forintnak felel meg) sokakat elriaszt. Szerencsére ezt az ital receptet könnyedén reprodukálhatjuk otthon ízlésünk szerint. Gyorsan és egyszerűen elkészíthető, tökéletes napindítóként vagy délutáni frissítőként – írja a Mirror. Fotó: Unplash Hozzávalók: 2 teáskanál világos barna cukor

2 adag eszpresszó (vagy egy fél csésze erős kávé)

¾ csésze zabtej

1 csésze jég Elkészítés: Főzze le a kávét a kedvenc módszerével. Töltse meg a shakert jéggel, majd öntse rá a zabtejet. Ha szeretné, egy kis fahéjat is hozzáadhat. Egy másik pohárban vagy keverőtálban tegye bele a barna cukrot, és öntse rá a frissen főzött kávét. Keverje el, amíg a cukor fel nem oldódik. Öntse a kávét és a cukrot a zabtej és jég keverékére, tegye rá a shaker tetejét, és rázza erősen körülbelül 2 percig. Töltsön több jeget egy magas pohárba, majd öntse rá a kávét. Ha igazán különleges élményre vágyik, adjon hozzá egy kis tejszínhabot vagy egy pici fahéjat, mielőtt szívószálat tenne bele, és élvezze a finom, frissítő kávét! Ez az egyszerű, de nagyszerű ital tökéletes választás, hogy élvezze a napsütést és a frissítő kávét anélkül, hogy túlköltekezne!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!