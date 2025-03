Így tárolja a kenyeret, hogy ne penészedjen meg

Ha a kenyeret szobahőmérsékleten tároljuk, az már három-négy nap alatt is megpenészesedhet. Most azonban egy YouTube-on megosztott praktikus trükknek köszönhetően három hétig is frissen tarthatjuk a kenyeret, és mindezt anélkül, hogy fagyasztanunk kellene - írja a Mirror.

A trükk a hűvös hűtőszekrényben való tárolás és a csökkentett páratartalom kombinációján alapul, amelyek lelassítják a penész kialakulását.

Fotó: ZERO CREATIVES

A videót a készítők, a Frakking Creations a következő kérdéssel tették közzé: „Nem idegesít, amikor a kenyér túl gyorsan megpenészedik, és ki kell dobni?”.

A készítők elárulták, hogy nekik is voltak hasonló problémáik, amíg rá nem jöttek egy jobb módszerre, hogy hosszabb ideig frissek és penészmentesek maradjanak a kenyereik. A megoldás egyszerű: csak két lépés szükséges. Először is készítsünk szellőzőlyukakat a kenyér zacskóján, majd tegyük a hűtőbe. Ha nem szeretjük a szupermarketekben előre csomagolt kenyereket, és inkább a pékségből vásárolunk ez a trükk akkor is működik. Csak vágjunk néhány lyukat a zacskó tetejére, majd helyezzük a hűtőbe.

A titok a kis lyukakban rejlik, amelyek nemcsak dísznek vannak ott, hanem megakadályozzák a nedvesség felhalmozódását, ami gyorsan vezethet a penész kialakulásához.

A kezdéshez fogjunk egy ollót, és vágjunk néhány lyukat a zacskó tetején, ahol összegyűlik, majd néhány lyukat vágjunk a hátsó és az alsó részen is.

Mielőtt túlzásba vinnénk a lyukak vágását, próbáljuk ki egy-két lyukkal, és nézzük meg, hogyan reagál a hűtőnk. A trükk hatékonyságát egy lenyűgöző példával mutatták be:

Ha nagyobb vízcseppeket látunk, akkor módosítsuk a lyukak számát a zacskón. Ma június 1-je van, ahogy látod, ez az a kenyér, amit a hűtőben tárolunk. A szavatossági ideje május 24-e volt, és még ezen az időponton túl is friss maradt, anélkül, hogy penészesedett volna, egyszerűen a hűtőben tartottuk és alkalmaztuk ezt a trükköt. Kilenc nappal tovább friss maradt, és még mindig remek az íze.

De mi a trükk tudományos háttere? A hideg hűtőhőmérséklet és a csökkentett páratartalom lelassítja a penész növekedését, de a legfontosabb, hogy megfelelően szellőzőn. Elképzelhető, hogy némi kísérletezéssel kell eltalálni a tökéletes lyukmintázatot a kenyérhez.