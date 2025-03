Kossuth-rostélyos, Kossuth-kenyér és persze a Kossuth kifli – ünnepi gasztroválogatásunk

Az 1802-ben született Kossuth Lajos nevét minden magyar ismeri, március 15-én a legtöbb településen meg is emlékeznek róla. A Batthyány-kormány pénzügyminisztere, Magyarország kormányzó-elnöke a maga korában is ismert volt, ennek köszönhető, hogy több ételt is elneveztek róla.

A legismertebb ilyen fogás a Kossuth kifli, amelyet a legtöbben már kóstoltak – kevesebben vannak azonban, akik tudják, milyen egy jó Kossuth-rostélyos vagy éppen a Kossuth-kenyér.

Induljunk az alapoktól, a Kossuth kiflitől. Mint a Mindmegette megírta, ez a mandulás finomság Pozsonyból indult hódító útjára. Ebben a városban ülésezett a 19. században az országgyűlés, amelyen Kossuth Lajos két főrendű özvegy – született Révay Anna bárónő és Pongrácz Bóra grófnő – képviseletében vett részt. Az ifjú ügyvéd Pozsonyban rendszerint Palugyay Jakab Vasforrás nevű vendéglőjében, az országgyűlési képviselők kedvenc helyén étkezett. Itt gyakorta készítettek fogásokat a táj jellegzetes alapanyagaiból, rendszeresen sütöttek hát diós és mákos pozsonyi kiflit.

Állítólag e tészta mandulás változatát szerette legjobban Kossuth, ezért viseli a nevét a Palugyay által kitalált kifli formájú mandulás desszert a mai napig.

Egy jó receptet itt találunk hozzá.

A Kossuth-kenyér és a Kossuth-rostélyos eredete már vitatottabb. A “kenyér” állítólag a kor jellegzetes édessége volt, egy mandulával és csokoládédarabkákkal ízesített szárazabb teasütemény, amit többek között a Pilvaxban kínálták, és az államférfinak nagy kedvence volt. A Kossuth-rostélyos szintén onnan kapta nevét, hogy Kossuth igencsak kedvelte. Ez egy masszív, húsos fogás, amelyben 60 dkg marharostélyos, tíz deka zsír, hagyma, paradicsom, paprika, krumpli, csiperkegomba, fokhagyma, só, bors és fűszerpaprika egyesül. A húst a zsírban a hagymákkal, fűszerekkel, paradicsommal és paprikával lassú tűzön kell összefőzni, a krumplit pedig szintén megfőzzük, majd a megpárolt gombával töltjük. Tálaláskor a krumplira helyezzük rá a meleg, szaftos húst. Igazi finomság – nem egy böjtös fogás ugyan, de az ünnephez illik.