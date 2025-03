Nagy retróédesség-teszt: csak az idő teszi, vagy valóban finomak?

Gyerekkorunk nassolnivalói képesek egyetlen falattal visszarepíteni minket az időben. A retró édességek nem egyszerű finomságok, egyetlen falat is felidézi a régi trafikok és iskolai büfék hangulatát, a nagymama fiókjában nekünk rejtegetett nyalánkságokat. Ezek közül sokat még ma is árulnak, mi pedig meg is kóstoltuk. Mutatjuk, hogy mire jutottunk.

Az elmúlt évtizedekben sok klasszikus édesség eltűnt a boltok polcairól, míg mások kisebb-nagyobb változtatásokkal még ma is kaphatók, így a kíváncsi kóstolók számára adott a lehetőség, hogy újraéljék vagy akár először felfedezzék a '80-as és '90-es évek legfinomabb édességeit. Az Origo szerkesztősége vállalkozott arra a feladatra, hogy megkóstolja és véleményezze a retró édességeket. A csavar kedvéért az egyik kóstoló a legfiatalabb kollégánk, Réka, aki számára újdonságként hatott egy-egy nasi, míg a másik tesztelőnket, Andrást a gyerekkorába repítették vissza az ízek, így őszintén tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy a régi kedvencek valóban megérdemlik-e a nosztalgiahullámot, vagy csak az emlékek teszik őket különlegessé. Téli fagyi Klasszikus téli fagyi Az első édesség az örök klasszikus, a téli fagyi volt, amelyet Réka és András is ismert. Nagyon olcsó ízű, a krém egy az egyben arra emlékeztet, amikor a boltban megveszi az ember a legolcsóbb csokitortát, a töltelékük szinte ugyanolyan” – vélte Andris. „A tölcsér nagyon rossz, teljesen át van ázva, egyáltalán nem ropog, erre nem is emlékeztem” – mondta Réka. Cerka Kakaókrémmel töltött ostya, vagyis a Cerka A Cerka a téli fagyi testvére, ostyába töltött kakaós krém. Lássuk, mit szólnak hozzá a tesztalanyaink. „Jobb, mint a téli fagyi, a krémnek van egy enyhe gesztenyeíze, és lágyabb, mint a téli fagyi tölteléke” – mondta Réka, aki korábban még nem kóstolta. Andris, mint gyerekkorában is, azzal kezdte, hogy a szalvétára ráírta a Cerkával a nevét, a kóstoló csak ezután jöhetett. „A tölcsér finomabb, ropogósabb, mint a téli fagyinál, így, hogy Réka mondta, valóban érezni a gesztenyés ízt, bár ez eddig nem tűnt fel” – fogalmazott Andris. Krumplicukor PEZ, krumplicukor és az örök kedvenc, robbanós cukorka Az első édesség volt, ami mindkét tesztelő szájából egy pillanat alatt a kukában landolt. Nagyon rossz ízű, az állaga is rettenetes, telement vele a fogam. Nem is tudom elmagyarázni, hogy milyen, csak azt, hogy borzasztó” – mondta fanyar arccal Réka. „Nincs erős íze, az állaga valóban szörnyű. Ma már sosem venném meg, de gyerekként többször is ettem” – emlékezett vissza Andris.

PEZ Sok rosszat a PEZ-ről nem lehet mondani, ezt tesztelőink is aláírták. „Az epreset és a cseresznyéset kóstoltuk, mindkettő klasszikus gyerekkor, kicsit savanykás, édes cukorka” – bólogattak egybehangzó véleménnyel alanyaink. Robbanós cukor Aki a '90-es években volt gyerek, már biztos, hogy kóstolt ilyet. Nem olyan robbanós, mint emlékeim szerint, de még mindig vicces érzés” – mondta Andris. Állítását Réka is alátámasztotta, hozzátéve, hogy savanyúbb cukorkára emlékezett, de ez lehet csak ennek a márkának a sajátja. Medvecukor A medvecukor kibontása után azonnal erőteljes ánizsillat lengte be az irodát A krumplicukorhoz hasonlóan egy kezemen meg tudom számolni, hány embert ismerek, aki szereti. Andrisék sem tartoznak a szűk rajongói táborba. „Állagra olyan, mint a Ladán volt az ékszíj, nem hasonlít ehető dologra. Annyira nem rossz, mint amit az illata alapján vártam, ánizsos, az Ouzóra hasonlít” – mondta Andris. „Az illata a klasszikus Negro cukorkához hasonlít, nekem ízre is olyan, csak nem annyira intenzív” – fogalmazott Réka. Összességében véve a medvecukrot egyáltalán nem találták finomnak tesztelőink, viszont az erőteljes ánizsos illat után sokkal rosszabbra számítottak, mint amilyen valójában volt. Vadász szelet A klasszikus „édes és keserű” ízvilágot ígérő csokitól tartottak a legjobban tesztelőink, korábban ugyanis egyikük sem kóstolta a Vadászt. Hasonlít a Sport szelethez, de a krém lágyabb és sokkal rumosabb ízű. Nem olyan vészes, mint amire számítottam” – kezdte Réka. Andrisnak egyáltalán nem ízlett, annyit azonban ő is beismert, hogy a krém állagát nagyon jól eltalálták a készítők. Békebeli cukordrazsé Békebeli czukormázas drazsé Modernebb változatát, a Dunakavicsot mindenki jól ismeri, a békebeli változatot egyikünk sem kóstolta még. „Már vagy 20 éve nem ettem Dunakavicsot, de nagyon jó élmény. Ami negatívum, hogy a Dunakavics erősebb ízű, ez a változat kicsit puha, nem elég ropogós a mogyoró” – mondta Andris. A véleményét Réka is osztotta, aki szerint a színe sokkal hívogatóbb, mint amilyen az íze volt. Kakas nyalóka és a Kojak Vásári kakasnyalóka, és a klasszikus kakaóbevonós Kojak Tesztelőinknek már a zacskó letépésével is gondjaik támadtak, Andris el is törte a pálcát, mire sikerült felbontania a nyalókát.

„Visszatért a gyerekkorom, tömény cukor, emlékszem, amikor a búcsúban ilyet kaptam. Finom, de ma már nem ezt venném a boltban, ha édességre vágyom” – mondta. „A cukor kemény, de valahogy az állaga mégsem olyan, mint a mostani nyalókáké, nekem furcsa” – mondta Réka. A Kojak nyalókánál sincs átmenet, az ember vagy utálja, vagy imádja. „A bevonó műízű, még a tortabevonónál is rosszabb. A nyalókának van egy enyhe vaníliás íze, ami nem rossz, de összességében nem túl finom” – mondta Réka. Andris egy fokkal jobb véleménnyel volt az édességről. „Nem olyan rossz, bár igaz ami igaz, gyerekként valamiért sokkal finomabbnak éreztem” – vélte. Vásári pehelycukor Minél élénkebb színű, annál finomabb „Málna és citrom ízű, semmi extra, klasszikus pehelycukor, talán kicsit keményebb” – mondta Andris. Véleményét Réka is osztotta. A pehelycukorra még én sem tudtam nemet mondani, a cikk készítése közben muszáj volt megkóstolnom. Sajnos a klasszikus málna alakú omlós pehelycukornak a nyomába sem ér, sokkal keményebb és tömörebb állagú, de az íze valóban nem rossz. Utast ellátó Duplacsokis, Utast ellátó roló Tömény csokoládé némi ostyával, ki tud erre nemet mondani? Andris és Réka tesztelőkként nem tehették meg, én viszont hála az égnek igen. „Csokiparány ízű, a tölteléke ennek is olyan, mint az olcsó csokitortákban a krém” – vélte Andris. „Sokkal csokisabb a közepe, mint a téli fagyi, vagy a Cerka. Nagyon-nagyon tömény, egy falat után összeragad szám, viszont eddig nekem ez ízlik a legjobban” – mondta Réka, aki most kóstolta először a retróédességet. Cigi rágó A cigi rágó tesztelésénél érkezett el a szerkesztőségben a mélypont. Sokan vagyunk, akik a '90-es években voltak gyerekek, mind ismerjük a cigi rágót. Viszont most szembesültünk azzal, hogy a „with smoke effect!” nem viccből van a dobozra írva, a cigirágót megfújva valóban füstöl egy kicsit a termék. A rágót megfújva enyhe „füst” jön a termékből A titkos trükköt egyetlen kolléganőnk ismerte, aki elhűlve tájékoztatott mindannyiunkat – akik tátott szájjal hallgattuk, és mintegy villámcsapásként ért minket, hogy mi maradt ki a gyerekkorunkból –, hogy a rágót megfújva „füst” jön a termékből. Limó

A klasszikus citromos és epres Limó Vidámabb vizekre evezve, kipróbáltuk a Limót is, szigorúan, egyenesen a szájunkba öntve! „A citromos és az epres is nagyon savanyú, a citromos összehúzza az ínyemet” – osztotta meg élményeit Andris. „Nem ismerek senkit, aki valaha felhígította volna, ez így finom” – tette hozzá Réka. Párizsi és Melba kocka Ananász ízű Melba kocka, és kávés Párizsi kocka „Nekem a Párizsi kocka nagy kedvencem, így negatívumot most sem tudok mondani” – kezdte Réka. „A Melba kocka sem rossz, az ananászos krém zselésebb állagú” – tette hozzá. Andris nem szereti a kávét, de hősként folytatta a küzdelmet, és megkóstolta a Párizsi kockát. „Szerencsére nincs erős kávé íze, inkább a Vadászra vagy a Sport szeletre hasonlít” – vélekedett. Klasszikus konyak meggy Bár munkaidőben vagyunk, a teszt kedvéért ennyi belefért. A keserű konyakos íz Rékának egyáltalán nem ízlett. „A meggyet szinte nem is érezni, lehetne édesebb” – mondta. „A meggyet nem szeretem, de a töltelék egész finom” – mondta Andris, és egy harapással magába tömte az egészet. Röfi ropi és sajtos tallér A végére maradt két sós retró nasi is, a Röfi ropi és a sajtos tallér. A Röfi ropi nagy kedvencem, de a többiek körében nem aratott sikert. Röfi ropi és sajtos tallér a terítéken. „Irtó rossz az íze, olajos, számomra ehetetlen. Egyetlen pozitívuma, hogy sokkal ropogósabb, mint azt vártam volna” – mondta Andris. „Nekem sem ízlik annyira, eleve a disznóhúst sem szeretem, így tudtam, hogy ez sem lesz a kedvencem. Furcsa az íze és az állaga is, biztosan nem ezt választanám egy esti mozifilm mellé nassolni” – fogalmazott Réka. A retró sajtos tallér sem aratott túl nagy sikert, főképp, mert nem igazán volt sajtos íze. Inkább delikátízűnek mondanám, és nagyon el van sózva” – mondta Réka. „Sajtot ugyan sosem látott, de el lehet rágcsálni, ha nincs más” – vélte Andris. Retró édességeket tesztelt az Origo szerkesztősége. A végeredményt tekintve tesztelőink egyetértettek abban, hogy a fenti retró édességek közül a krumplicukor volt a legrosszabb, a legfinomabb nyalánkságok között azonban nem jutottak dűlőre. Réka végül az utast ellátó rolót értékelte a legjobbra, míg Andris szerint a konyak meggy volt a legfinomabb. És mint minden napnak, a mainak is van egy nagy tanulsága: cigi rágót először fújni, utána rágni!

