Ledobták a gasztrobombát: megkóstoltuk az ország legfurcsább ebédjét

Nigéria, Afrika legnépesebb országa, gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, és a gasztronómia terén is széles választékot kínál. A nigériai ételek változatosak, tele van különböző ízekkel, fűszerekkel és friss alapanyagokkal. Az ország konyhája egyedülálló, és szorosan összefonódik a helyi szokásokkal, vallással és hagyományokkal. Március végén egy átlagos keddi napon ellátogattunk a budapesti Rákóczi téren lévő Oliviks Kitchenbe, hogy kipróbálhassunk egy autentikus nigériai ebédet.

Első benyomás

Az étterem a Rákóczi tér 9. alatt található, a türkiz színű ajtón több felirat is jelzi, hogy lehet helyben fogyasztani és elvitelre is kérni az ételt, sőt több futárszolgálattal házhoz is rendelhető. Az Oliviks Kitchen értékelése a Google-ön 4,8/5, 160 vélemény alapján.

Az Oliviks Kitchen egy aprócska étterem, összesen 4-en tudnak egyszerre helyben fogyasztani

Fotó: Origo

Belépve rögtön észrevehető, hogy – ahogy elsőre is látszik – nem túl nagy az étterem, rögtön a pulttal találjuk magunkat szembe, a pult mögött pedig egy kedves nigériai nő köszöntött. A kínálat nem túl nagy, de változatos: válogathatunk levesek, rizses főételek és desszertek/rágcsálnivalók közül is, a hűtőben pedig több különleges üdítő is található.

Rövid nézelődés, és az étlap előzetes tanulmányozása után a választásom egy tradicionális nigériai ételre, az egusi levesre esett, amelyhez köretként fufu járt, desszertnek pedig puff puffot rendeltem.

Miután megkaptam a levesemet, elindultam a tálcámmal a galériára, ahol egyszerre négy ember fér el, azonban akkor rajtam kívül még senki sem volt. A desszert már nem fért el a kezembe, így azt a hölgy kedvesen utánam hozta.

A nigériai konyha egyik tradicionális étele az egusi leves és a fufu

Fotó: Origo

Egusi leves és fufu – egy hagyományos nigériai ebéd

Az egusi leves népszerű étel Nigériában, amely különösen a nyugati és közép-nigériai régiókban elterjedt. Az „egusi” kifejezés a tökfélék (Cucurbitaceae) magjából készült őrleményre utal, amely az étel egyik alapvető hozzávalója. Az egusi magokat megszárítják, majd finom porrá őrlik, így létrehozva a leves sűrítő alapját.

Az egusi leves gyakran húsokkal, halakkal, valamint különféle zöldségekkel készül. A receptet egyesek marhahússal, mások pedig bárányhússal, csirkével vagy halakkal gazdagítják, és mindig bőséges mennyiségű fűszerrel készítik, mint például a gyömbér, fokhagyma, pálmaolaj, valamint különböző friss zöldek. Az étel sűrű, gazdag és tápláló, és a legtöbb esetben egyben szolgálják fel, általában fufuval (vagy egyéb kísérőkkel).

A leves nem volt nagy adag és összesen két darab húskocka árválkodott benne, ami a honlapon található leírás alapján marha volt, azonban ízre nem igazán tűnt annak, inkább a bárányhoz hasonlított.

A leves leve darabos volt a benne lévő tökmagtól és spenóttól, ettől az étel zavarossá vált, és a textúráján is rontott, mivel minden falat után apró tökmag darabok maradtak az ember szájában. Az íze fűszeres volt, érezni lehetett benne a hús zamatát és a fokhagymát, ez a fajta textúrája nekem elrontotta az élményt.