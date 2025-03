Ez a legfinomabb rakott krumpli titka

A rakott burgonya egyébként is nagyon népszerű, a klasszikus változat is isteni, de érdemes kipróbálni ezt a remek receptet is. Az elkészült sonkás-sajtos rakott krumplit kínálhatjuk friss salátával vagy savanyúsággal – egy biztos: ebből a mennyei fogásból mindenki még egyszer fog kérni.

Íme a tökéletes hétvégi ebéd; a sonkás-sajtos rakott burgonya

Fotó: SHUTTERSTOCK

Hozzávalók:

1 kg sárga burgonya

só

5 dkg vaj

1 kisebb fej vöröshagyma

40 dkg gépsonka

2 gerezd fokhagyma

őrölt fehér bors

3 dl tejszín

1 csapott evőkanál keményítő

4 db főtt tojás

1 evőkanál reszelt parmezán

25 dkg reszelt cheddar sajt

Elkészítés:

A burgonyát alaposan megmossuk, beletesszük egy nagy fazékba. Annyi vizet engedünk rá, ami ellepi, megsózzuk, puhára főzzük, majd leszűrjük és hagyjuk kihűlni. Végül lehúzzuk a főtt krumpli héját, és kisebb kockákra vágjuk. A vajon megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a csíkokra vágott sonkát, ízesítjük zúzott fokhagymával, sóval és őrölt fehér borssal. Felöntjük a tejszínnel, miután felforrt, hozzákeverünk egy kevés hideg vízben feloldott keményítőt. Közepes lángon addig főzzük, míg be nem sűrűsödik a mártás. Levesszük a tűzről a mártást, óvatosan beleforgatjuk a feldarabolt főtt tojást, a reszelt parmezánt. Az egészet ráöntjük a burgonyára, ezt is összeforgatjuk, és az egészet egy tepsibe simítjuk. A tetejére szórjuk a reszelt cheddart, és 180 fokos sütőben 20-25 percig sütjük.

