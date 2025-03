Ha csak néhány percünk van összedobni valamit, akkor a sült tojásos tészta a legjobb választás

Ha gyors, pénztárcabarát és laktató ételre vágyunk, a sült tojásos tészta tökéletes választás! Néhány alapvető hozzávalóból pillanatok alatt elkészíthetjük ezt az ízletes fogást, amely önmagában is megállja a helyét, de variálhatjuk zöldségekkel vagy fűszerekkel is. Tökéletes megoldás rohanós napokra vagy ha nincs kedvünk órákig a konyhában állni, és persze akkor is, ha nem volt időnk bevásárolni.

A tojásos tészta pillanatok alatt elkészül, és nagyon finom

Fotó: Mindmegette

Íme, a recept:

Sült tojásos tészta

Hozzávalók:

30 dkg spagettitészta

1 ek. olaj

3 db tojás

só

2 dl tejföl

10 dkg reszelt sajt

Elkészítés:

A tésztát elkészítjük a csomagoláson olvasható útmutatás szerint. Az olajat egy mély serpenyőben felhevítjük, ráöntjük a lecsepegtetett tésztát. A tojásokat egy csipet sóval felhabosítjuk, és a tésztára öntjük. Megpirítjuk, és azonnal tálaljuk. Tejfölt és reszelt sajtot adhatunk hozzá, vagy friss salátát kínálhatunk mellé.

Ha további gyors receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!