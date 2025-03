Tojásfőzés víz nélkül – így készülhet air fryerben kemény tojás

Töretlen népszerűségnek örvend az air fryer. Ez a konyhai gép néhány év alatt lopta be magát megannyi házi szakács szívébe, természetesen nem véletlenül. Gyorsan, egyszerűen, kevés energiabefektetéssel főzhetünk benne finomabbnál finomabb húsokat, köreteket vagy akár süteményeket.

Az air fryer működésének titka abban áll, hogy a szerkezetben a forró levegő egy ventilátor segítségével kering, az étel pedig ebben a közegben sül készre. Nagy előnye a gépnek, hogy jócskán csökkenthető vele az olajfogyasztásunk, illetve időt is spórolunk, ugyanis a kis készülékek sokkal gyorsabban melegszenek fel, mint a sütő, így hamarabb elkészül bennük bármilyen étel. Éppen emiatt energiát is takarítunk meg használatukkal, hiszen az air fryer fogyasztása egyrészt alacsonyabb, másrészt rövidebb ideig is kell működtetni a gépet. Készülhet benne például csirkehús, sült krumpli vagy akár torta is.

Egyesek mikró helyett is előszeretettel használják az air fryert. Ennek oka, hogy a forró levegős sütőben – szemben bizonyos mikrókkal – gyorsan és egyenletesen melegszik át a készétel.

Ugyanakkor jó arra figyelni, hogy az air fryerben magas hőmérsékleten készülnek az ételek, és ez nem mindig szerencsés. A sütés során ugyanis akrilamid vegyületek keletkeznek, amelyek az anyagcsere során olyan anyaggá alakulnak, amelyek potenciálisan daganatképzők lehetnek. Sült krumpli vagy ropogósra sült csirkecomb esetében az aranybarna szín, a ropogós kéreg is ennek a folyamatnak az eredményeként jön létre. Nem érdemes tehát mindent megsütni az air fryerben: a zöldségek egy jó része ehető például nyersen, sőt, hőkezelés hatására veszít vitamintartalmából több fajta is.

Tojásfőzés air fryerben

Természetesen amit szükséges hőkezelni, azt süssük-főzzük meg – tojást például nem szabad nyersen fogyasztani. Jó hír viszont, hogy egy air fryer segítségével víz nélkül is készíthetünk kemény tojást.

A módszert a Mindmegette nemrégen tesztelte, és videójuk alapján kijelenthetjük: könnyedén készülhet víz nélkül is „főtt tojás”. Ehhez arra van szükség, hogy a tojásokat egészben, héjastól helyezzük az air fryer kosarába, majd 130 fokon, 15 percig járassuk a gépet. Ezután hagyjuk a tojásokat kihűlni, és rövid idő múlva már pucolhatjuk is őket.