Ez a tökéletes csokis tekercs titka

Ha reggelire szívesen fogyasztanánk édes péksütit, akkor a csokis tekercs remek választás lehet, de tízóraira vagy uzsonnára is tökéletes, sőt, a családi, baráti összejöveteleken is nagy sikert arathatunk vele. A gyerekeknek is csomagolhatunk belőle tízóraira, hiszen nemcsak finom, hanem laktató is. Amennyiben pedig még ízletesebbé szeretnénk tenni a tekercset, akkor szórhatunk a töltelékbe aprított diót, mogyorót vagy akár aszalt gyümölcsöket is.

A csokis tekercs reggelire vagy uzsonnára is jó választás.

Fotó: Vidék íze magazin

Csokis tekercs

Hozzávalók:

A tésztához:

1,3 dl langyos tej

80 g porcukor

1 csomag szárított élesztő

380 g finomliszt

1 csipet só

1 tojásfehérje

120 + 80 g puha vaj

A kenéshez:

1 tojás

1 evőkanál tej

A töltelékhez:

100 g tejcsoki, lereszelve

Elkészítés:

Meglangyosítjuk a tejet, beleszórunk egy teáskanál porcukrot, hozzákeverjük az élesztőt. A lisztet a robotgép táljába szitáljuk, hozzákeverjük a sót. Ráöntjük a felhabosodott élesztőt, a maradék porcukrot, a tojásfehérjét, hozzátesszük a 120 g puha vajat, és alaposan kidagasztjuk. Letakarva a duplájára kelesztjük. Enyhén lisztezett deszkán kinyújtjuk, lekenjük 80 g olvasztott, langyos vajjal, feltekerjük, ismét hagyjuk fél órát kelni, utána két részre osztjuk. Egyesével 2-3 mm körlapot nyújtunk belőle. Mindkét lapot lekenjük tejjel felvert tojással, megszórjuk reszelt tejcsokival. A körlapokat 12 vagy 24 cikkre vágjuk (attól függően, mekkora kifliket szeretnénk), egyesével feltekerjük, sütőpapíros tepsire tesszük. A tetejüket lekenjük tejjel felvert tojással, és 180 fokos sütőben körülbelül negyedóra alatt megsütjük.

