Ezeket a hibákat követjük el leggyakrabban, amikor airfryert használunk

Clare Andrews, a népszerű szakácskönyvíró és airfryerszakértő megosztotta tapasztalatait és tanácsait, hogy elkerülhessük ezeket a gyakori hibákat és garantáltan soha többé ne kövessük el őket.

Clare bevallotta, hogy saját bőrén tanulta meg, mire kell figyelni a forró levegős sütő használatakor. Viccesen így fogalmazott:

Egy biztos, én keményen megtanultam a leckét! Azért vagyok itt, hogy ti már ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amiket én annak idején.

Az első és legelterjedtebb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy túltöltik a sütőkosarat. Ez komoly problémát okozhat, mert az airfryer lényege, hogy a forró levegő gyorsan és egyenletesen áramoljon az étel körül. Ha túl sok étel van a kosárban, a levegő nem tud megfelelően keringeni, így az étel nyers maradhat, vagy egyenetlenül sül meg.

Clare azt is elmondta, hogy korábban ő is elhanyagolta a készülék rendszeres tisztítását, de ez az egyik olyan hiba, amit most már soha többé nem követne el. Ugyanis ha nem takarítjuk ki gyakran az airfryert,

a zsírok és morzsák lerakódnak, megéghetnek, és füstöt, valamint kellemetlen szagokat okozhatnak.

Ezenfelül a gép teljesítménye is romolhat, az élettartama pedig lerövidülhet.

Aki nem szeretne minden használat után takarítani, annak Clare azt javasolja, hogy használjon szilikon sütőbetétet vagy sütőálló edényeket, amelyek megkönnyítik a tisztítást.

Végül Clare megosztotta, mi kell ahhoz, hogy az ételek szépen, ropogósra süljenek.

Ne felejtsük el időközben megrázni a kosarat vagy megfordítani az ételt. Ez biztosítja, hogy az minden oldalon egyenletesen sül és aranybarna lesz

