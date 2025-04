Könnyű és ínycsiklandó brokkolis pite ricottával

Ez a könnyed pite tökéletes választás egy friss, tavaszi ebédhez. A zöldségek, sajtok és fűszeres citrom együttesen mesés ízharmóniát alkotnak, miközben a pite tésztája enyhén ropogós és omlós. A receptben a ricottát feta sajttal is helyettesíthetjük, vagy akár mindkettőt kombinálhatjuk -írja a TheGuardian.

Hozzávalók a tésztához:

350 g finomliszt, plusz a lisztezéshez

tengeri só és fekete bors

5 evőkanál extra szűz olívaolaj, plusz a kenéshez

Hozzávalók a töltelékhez:

500 g brokkoli

1 evőkanál olívaolaj

1 hagyma, apróra vágva

250 g ricotta sajt

100 g reszelt parmezán sajt

2 darab citrom héja, apróra vágva

1 nagy citrom reszelt héja

Elkészítés:

Tészta készítése:

Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet és egy csipet tengeri sót. Adjuk hozzá az olívaolajat és 180 ml vizet, majd gyúrjuk össze a tésztát, amíg puha és rugalmas, de nem ragad. Ha szükséges, adjunk hozzá még lisztet vagy vizet. Csomagoljuk folpackba, és pihentessük a hűtőben egy órát.

Töltelék készítése:

A brokkolit vágjuk apró, egyforma darabokra, majd főzzük sós forró vízben 2-3 percig, amíg megpuhul. Jól csepegtessük le, és nyomjuk ki belőle a felesleges vizet.

Egy serpenyőben melegítsük fel az olajat, majd dinszteljük meg az apróra vágott hagymát közepes lángon. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk kihűlni.

Töltelék összekeverése:

Egy tálban lazítsuk fel a ricottát, majd adjuk hozzá a reszelt parmezánt, és a citromhéjat, majd a brokkolit. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, majd alaposan keverjük össze.

Pite összeállítása:

Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra (légkeveréses esetén 180 °C-ra ) Sütőpapírral béleljük ki egy tepsit. A pihentetett tésztát vegyük ki a hűtőből és osszuk két részre. Lisztezett felületen nyújtsuk ki az egyik tésztát a lehető legvékonyabbra, kb. 27 cm átmérőjű kör alakúra. Óvatosan tekerjük fel a nyújtófára, majd fektessük a sütőpapírral bélelt tepsire. Az elkészített tölteléket oszlassuk el rajta.

A második tésztát is nyújtsuk ki ugyanolyan méretűre, majd fedjük be vele a tölteléket. Az éleket nyomjuk össze, és hajtsuk be a tészta közepére, hogy lezárjuk a pitét. A tészta tetejét szurkáljuk meg egy villával, majd kenjük meg bőségesen olívaolajjal.