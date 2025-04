A vasárnapi bundás kenyér, ami végigkíséri a napot

Hozzávalók (4-6 főre):

10–12 szelet kenyér (lehet kissé szikkadt is, sőt az a legjobb!)

6 tojás

1,5 dl tej

só ízlés szerint

bors (elhagyható, de ad egy kis karaktert)

1 gerezd fokhagyma (reszelve vagy apróra zúzva)

olaj vagy zsír a sütéshez (bő mennyiségben)

opcionálisan: reszelt sajt, tejföl, snidling vagy lilahagyma a tálaláshoz



Elkészítés:

Keverjük össze a tojásokat egy nagy tálban a tejjel, sóval, (fokhagymával és borssal, ha használunk). Habverővel kicsit fel is verhetjük, hogy habosabb legyen.



Mártogassuk bele a kenyérszeleteket, hagyjuk, hogy jól megszívják magukat a tojásos keverékkel. Ne sajnáljuk rá az időt – a belül puha, kívül ropogós textúra titka ez.



Forrósítsuk fel az olajat vagy zsírt egy nagy serpenyőben. Ha elég forró, jöhetnek a kenyérszeletek, pár perc alatt aranybarnára sütjük őket mindkét oldalon. Papírtörlőre szedve leitatjuk a felesleges zsiradékot.



Tálalási ötlet:

Frissen a legjobb, de langyosan is tökéletes! Szórjuk meg egy kis reszelt sajttal, kanalazzunk rá tejfölt, díszítsük snidlinggel vagy karikázott lilahagymával. Egy friss salátával vagy paradicsommal tálalva pedig már-már egy komplett ebéd is lehet belőle!



Akár reggelire, akár egy kényelmes, ráérős villásreggelire, ez a bundáskenyér garantáltan megállja a helyét.