Crêpes minden reggelre – Ínycsiklandó palacsinta édes és sós töltelékkel

Ha brunchról, vagy más néven villásreggeliről van szó, nagyon nehéz mellélőni. Sokan a sós melegételeket szeretik, míg mások szívesen kezdik édes ízekkel a napot – írja az AllRecipes.

A következő palacsintareceptet sósan és édesen is elkészíthetjük, saját ízlésünkre szabva. A Crêpes egy francia stílusú palacsinta, ami nagyon hasonlít a nálunk ismert klasszikus palacsintához, a hozzávalók tekintetében egy hangyányit bonyolultabb csak.

Hozzávalók:

125 g búzaliszt

2 nagy tojás

300 ml tej

100 ml víz

30 g olvasztott vaj

egy nagy csipet só

Elkészítés:

Tegyük egy tálba az összes hozzávalót, és keverjük teljesen simára a tésztát.

A serpenyő méretétől függően öntsünk egy kisebb merőkanálnyi tésztát a serpenyőbe, és azt mozgatva oszlassuk el egyenletesen a még híg, folyós tésztát.

Ha már fel tudjuk szedni a palacsintát, fordítsuk a másik oldalára, és süssük 1-2 percig, hogy színt kapjon a palacsinta.

Ha régebbi típusú a serpenyőnk, és leragad benne a tészta, vékonyan olajozzuk be.

Az alaptészta előre is elkészíthető, a hűtőben két napig is eláll, ez az elkészített palacsintára is igaz, bár frissen sülve a legfinomabb.

A kisült palacsintákat sós és édes töltelékkel is megtölthetjük, attól függően, melyiket kívánjuk.

Klasszikus édes töltelék a nutella eperrel vagy banánnal és tejszínhabbal, de vaníliapudingot is főzhetünk a gyümölcsök mellé, vagy egyszerűen lekvárral kenjük meg a palacsintát.

A sós töltelékek tárháza is végtelen,megtölthetjük rántottával, sonkával, sajtkrémmel, spenótlevelekkel, vagy akár valamilyen húsos raguval is.