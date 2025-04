Ettől nem reped szét a nadrág húsvétkor – ezt ajánlja a dietetikus

Van egy mondás, miszerint az egészséges ételeknél még fontosabb az ételekkel való egészséges viszony. Ezt szem előtt tartva a húsvét továbbra is lehet a hagyományok, az együtt töltött idő és a közös étkezések ünnepe – csak egy kicsit több zöldséggel és figyelemmel a testünk jelzéseire. A Lidl dietetikusa, Szabó Adrienn ennek kapcsán számos tippet megosztott arról, hogyan is állítsuk össze az ünnepi tányérunkat, ahhoz, hogy a húsvéti időszakban ne csak jól lakjunk, hanem jól is legyünk:

Az egészséges étkezés nem csak a minőségi termékeken múlik, hanem azon is, hogy ebből milyen húsvéti tányérokat állítunk össze, valamint hogy hogyan és mennyit fogyasztunk.

Az ünnepi asztalon rengeteg az étel, és az ember szeretne mindent megkóstolni – és ezt jó lelkiismerettel meg is tehetjük, ha valóban mindenből egy falatot eszünk. Tehát a kóstolóadag az egy falat, nem pedig fél adag – hívja fel újra a figyelmet Szabó Adrienn, hiszen hogyha hatféle ételből nem egy-egy kanállal eszünk, hanem hatszor fél adagot, az már három adag étel lesz.

Lidl Húsvéti kóstoló

Fotó: Lidl

Azzal is trükközhetünk, ha először a zöldségekből szedünk, így kisebb hely marad a tányéron a nehezebb fogásoknak.

A szakember azt tanácsolja, hogy vegyünk egy nagy alakú tányért és először szedjük rá a zöldségeket. A retket, karalábét, tormát, céklát, uborkát, hagymaféléket, savanyúságot. Tulajdonképpen bármilyen zöldséget egy nagy adagban. És akkor már csak keveset tudunk odarakni a kalóriadúsabb fogásokból: a tojásból, kalácsból, húsokból, sajtból.

Az egészséges húsvéti tányér ugyanis az arányokról szól: a tányér felét a zöldségek-gyümölcsök tegyék ki, míg tányér másik felére kerülhetnek egyenlően elosztva a fehérjeforrások és a szénhidrátok – hívta fel a figyelmet a Lidl dietetikusa.

Fehérjének bátran választhatunk túrót, tojást, jó minőségű sonkát, hozzá pedig szénhidrátnak jöhet egy kis húsvéti kalács. A majonézes torma lehet light vagy ecetes változat, a saláták pedig kaphatnak több zöldséget.

Nem kell tehát lemondani a hagyományos fogásokról, csupán egy kis tudatosság kell.

A komfort miatt pedig érdemes mértéktartóan étkezni.