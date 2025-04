Ez az étel tökéletes választás hétköznapokra, hiszen gyorsan elkészíthető, kevés alapanyagból is kihozható, és akár előre is elkészíthető, hiszen másnap is nagyon finom. Ha szeretnénk kipróbálni a brassói egy könnyedebb, de ízgazdag változatát, akkor ezt a receptet érdemes megnézni! Nézzük, hogyan készül a tökéletes zöldségbrassói!