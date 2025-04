Öt szuperélelmiszer, amit semmiképp ne hagyjon ki az étrendjéből!

Összegyűjtöttünk öt szuperélelmiszert, amit az egészségünk érdekében rendszeresen fogyasztanunk kellene, azonban ezt csak ritkán vagy egyáltalán nem tesszük.

1. Vízi torma

Ezt a zöldséget talán azért nem esszük gyakrabban, mert nem tudjuk, mivel párosítsuk, pedig salátában vagy szendvicsbe téve is nagyszerű. Tele van kalciummal, káliummal, magnéziummal, foszforral, valamint A-, C- és K-vitaminnal. Magas antioxidáns-tartalma segíti az immunrendszerünket, és olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek rákellenes hatásúak lehetnek.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

2. Szardínia

A szardíniának a tápanyagtartalma miatt érdemes helyet szorítanunk az étrendünkben.

Rengeteg fehérjét tartalmaz, így segíti az izomépítést, és hosszabb ideig biztosít jóllakottságérzetet. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, valamint omega-3 zsírsavakban,

amelyek támogatják az agyműködést, a memóriát, sőt csökkenthetik az Alzheimer- és demenciakockázatot is.

3. Lencse

A lencse sok kultúrában alapélelmiszer. Nem is meglepő, hiszen kiváló növényi fehérje- és rostforrás, emellett tartalmaz vasat, káliumot, magnéziumot és B-vitaminokat is. Rost- és foláttartalma támogatja a szívünk egészségét és segíti az emésztésünket.

Fotó: Shutterstock

4. Gránátalma

A gránátalma leve és magjai is tele vannak jótékony hatásokkal. A leve segít csökkenteni a gyulladásokat, és javítja a fizikai teljesítményt, míg a magok rosttartalmukkal támogatják az emésztést. Jót tesznek a szívünknek, javíthatják a memóriát.

5. Kefir

A kefir egy fermentált tejital, amelyet érdemes beépítenünk a mindennapjainkba.

Tele van probiotikumokkal, amelyek jótékonyan hatnak a bélflóránkra, segítik az emésztésünket és erősítik az immunrendszerünket. Emellett kalciumot, folátot és magnéziumot is tartalmaz.

Egyes kutatások szerint a kefir segíthet csökkenteni a vérnyomást, és a bél-agy kapcsolat révén javíthatja a hangulatunkat és az alvásminőségünket is.

Forrás: Mirror